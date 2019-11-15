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На выходных в Туле продолжится «зимнее бабье лето»
Фото из архива Myslo.

На выходных в Туле продолжится «зимнее бабье лето»

Сухую и теплую погоду удерживает антициклон.

Влияние обширного теплого антициклона на погоду средней полосы европейской части России сохранится и в выходные. Такой продолжительный период сухой и солнечной ноябрьской погоды уже получил парадоксальное название «зимнее бабье лето». Об этом сообщают синоптики «Фобоса».

Так, в Туле в субботу ожидается +4°С днем и -1°С ночью. В воскресенье в дневные часы воздух прогреется до +5°С, в ночные же будет +1°С.

Осадков на выходных не обещают.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:04 +8
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