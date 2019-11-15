На выходных в Туле продолжится «зимнее бабье лето»

Фото из архива Myslo.

Влияние обширного теплого антициклона на погоду средней полосы европейской части России сохранится и в выходные. Такой продолжительный период сухой и солнечной ноябрьской погоды уже получил парадоксальное название «зимнее бабье лето». Об этом сообщают синоптики «Фобоса».

Так, в Туле в субботу ожидается +4°С днем и -1°С ночью. В воскресенье в дневные часы воздух прогреется до +5°С, в ночные же будет +1°С.

Осадков на выходных не обещают.