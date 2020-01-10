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Конфликт инвалида и ГИБДД: водитель хочет обжаловать штраф в Конституционном суде
Фото из архива публикаций Myslo.

Конфликт инвалида и ГИБДД: водитель хочет обжаловать штраф в Конституционном суде

Сегодня, 10 января, Тульский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Сергея Тимофеева.

Решение по делу в отношении водителя-инвалида, который поскандалил с ДПС и опубликовал видео на YouTube, вынесли 4 декабря в Центральном районном суде Тулы. Сергея Тимофеева признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и назначили штраф в размере 700 рублей.
 

Тимофеев с решением не согласился и обжаловал решение. Жалобу рассмотрели 10 января в Тульском областном суде. Видео- и фотосъемку в суде запретили.
 
В суде Сергей Тимофеев просил отменить постановление и прекратить административное производство. Он считает действия инспекторов ДПС незаконными, а в его поведении состав административного правонарушения отсутствует. По словам заявителя, полицейские некорректно составили протокол — указали в документе время, в которое на самом деле Тимофеев был в магазине, и это подтверждается копией чека. Кроме того, ему не зачитали ст. 51 Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников»), и это можно проверить в рапорте сотрудника ГИБДД.
Мужчина уверен: неправильное время в протоколе свидетельствует о его фальсификации.
 
 
Судья уточнил у Тимофеева, почему он не сразу предъявил документы инспектору. Тот ответил, что сотрудники полиции остановили его с грубым нарушением ПДД и подвергли опасности его жизнь и жизнь пассажирки автомобиля. По словам водителя, сотрудник полиции не представился, как того требует закон, не сообщил цель и причину остановки. Вдобавок в зимний период у полицейского была летняя кепка и он находился на проезжей части без световозвращающего жилета, поэтому Тимофеев якобы не понял, что это за «человек в синей форме». Водитель привел ряд других, уже озвученных ранее доводов в свою защиту.
 
 
Адвокат Тимофеева Владислав Луньков ходатайствовал о необходимости просмотра видеозаписей с конфликтом. Защитник добавил, что из-за инвалидности к Тимофееву не имели права применять наручники, а по поводу причинения подзащитному телесных повреждений в виде перелома пальца руки сейчас проводит проверку Следственный комитет. Адвокат приводил и другие аргументы.
 
Кроме того, Тимофеев и Луньков сказали, что водитель не был обязан выходить из автомобиля по требованию инспекторов, и это подтверждено в ходе заседания в Центральном районном суде. Затем Тимофеев обратил внимание суда — в законе не указано время, в течение которого он должен предъявить документы инспектору — 2 минуты или час, а ведь документы он в итоге предъявил. Также он добавил, что сотрудник полиции обращался к нему на «ты».
 
 
По мнению второго защитника Тимофеева, инспектор нечетко сформулировал, какие именно документы он требует от водителя, и обратил внимание суда, что проверка документов без веских оснований незаконна. По мнению защитника, инспекторы ДПС оказывали на Тимофеева психологическое воздействие и провоцировали конфликт.
 
Выслушав стороны, судья оставил решение первой инстанции в силе. Тимофеев и его защитники прокомментировали, что намерены обратиться в Конституционный суд.
 

Конфликт между водителем и сотрудниками ГИБДД произошел в начале ноября — автомобилист отказывался предъявлять инспектору документы, пока тот не назовет ему причину остановки транспортного средства. Стороны долго препирались, но в итоге мужчину всё же отвезли в отдел полиции, где составили на него административный протокол.

Поддержать Сергея Тимофеева на первое заседание суда приехало около десяти человек, в том числе супруга обвиняемого, судебный корреспондент и столичный адвокат Владислав Луньков.
 

 

Сюжет: Конфликт ГИБДД и водителя-инвалида
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:57 +1
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