Кадр из видео https://www.instagram.com/tula.chp.
В Туле при столкновении УАЗа, «Газели» и КамАЗа пострадал мужчина
Авария случилась по дороге от Щёкинского шоссе к станции Козлова Засека.
Утром 15 ноября в тульском поселке Лесной случилось тройное ДТП. По предварительным данным, УАЗ выехал на полосу встречного движения, врезался в «Газель», которая, в свою очередь, влетела впоследствии под КамАЗ.
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадал водитель УАЗа.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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