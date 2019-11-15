В Туле при столкновении УАЗа, «Газели» и КамАЗа пострадал мужчина

Кадр из видео https://www.instagram.com/tula.chp.

Авария случилась по дороге от Щёкинского шоссе к станции Козлова Засека.

Утром 15 ноября в тульском поселке Лесной случилось тройное ДТП. По предварительным данным, УАЗ выехал на полосу встречного движения, врезался в «Газель», которая, в свою очередь, влетела впоследствии под КамАЗ.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадал водитель УАЗа.

Обстоятельства ДТП уточняются.