Стоп-кадр из видео
Дебош в тульском кафе: Следственный комитет проводит проверку по бездействию правоохранителей
Следователи намерены выяснить все обстоятельства и дать юридическую оценку произошедшему.
Региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по публикациям в СМИ о дебоше в кафе на Пролетарской набережной в Туле. Как следует из пресс-релиза, снятый в заведении видеоролик был обнаружен в ходе мониторинга средств массовой информации.
«Прибывшие на место и присутствовавшие при инциденте сотрудники Росгвардии и сотрудники полиции, не предпринимали в течение длительного времени попыток пресечь противоправные действия мужчины», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента и дать юридическую оценку произошедшему.
Напомним, в начале ноября в кафе Tom Sawyer, которое находится на Пролетарской набережной, произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии и полиции.
Как следует из комментариев за кадром, правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли. На кадрах, которыми со «Слободой» поделилась очевидец, это хорошо видно: в присутствии стражей порядка мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку. Впрочем, за пару секунд до этого последняя сама подбежала к скандалящим людям и, возможно, при этом в ее руках была бутылка, которую она использовала в качестве оружия.
Почему стражи порядка не надели на дебошира наручники или хотя бы не вывели его на улицу — непонятно.
После общественного резонанса в полиции сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. 29-летний безработный Руслан С., житель Московской области, был задержан за совершение хулиганских действий. На данный момент ему дали 15 суток, но, судя по всему, это пока еще не все. Кроме того, назначена служебная проверка по действиям стражей порядка в момент происшествия.
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