Дебош в тульском кафе: Следственный комитет проводит проверку по бездействию правоохранителей

Стоп-кадр из видео

Региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по публикациям в СМИ о дебоше в кафе на Пролетарской набережной в Туле. Как следует из пресс-релиза, снятый в заведении видеоролик был обнаружен в ходе мониторинга средств массовой информации.

«Прибывшие на место и присутствовавшие при инциденте сотрудники Росгвардии и сотрудники полиции, не предпринимали в течение длительного времени попыток пресечь противоправные действия мужчины», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента и дать юридическую оценку произошедшему.

Напомним , в начале ноября в кафе Tom Sawyer, которое находится на Пролетарской набережной, произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии и полиции.

Как следует из комментариев за кадром , правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли. На кадрах, которыми со «Слободой» поделилась очевидец, это хорошо видно: в присутствии стражей порядка мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку. Впрочем, за пару секунд до этого последняя сама подбежала к скандалящим людям и, возможно, при этом в ее руках была бутылка, которую она использовала в качестве оружия.

Почему стражи порядка не надели на дебошира наручники или хотя бы не вывели его на улицу — непонятно.