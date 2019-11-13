В Туле выступит соавтор саундтрека к фильму «Одиннадцать друзей Оушена»
Большой гитарно-электронный концерт саунд-продюсера из Великобритании Лео Абрахамса пройдет 14 ноября в «Типографии». Начало в 19.00
Концерт состоится в рамках большого сольного тура по стране, организованного при поддержке Посольства Великобритании в Москве в рамках «Года музыки — 2019».
Гостей ожидает актуальная и осмысленная гитарная музыка на стыке инди, электроники. Его композиции звучали в множестве известных фильмов — среди них такие блокбастеры, как франшиза о «друзьях Оушена», «Код 46», «Милые кости», ряд европейских работ.
В списке работ есть записи с Лондонским филармоническим оркестром и запись гитары для Бориса Гребенщикова.
Билеты на концерт Лео Абрахамса доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.
Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной