В Туле на машину упал гигантский электрический магнит

Фото Lexus650

ДТП произошло на ул. Болдина — железяка свалилась с грузовика во время движения.

Как сообщил корреспонденту пользователь Myslo lexus650, утром 13 ноября на ул. Болдина в Туле произошло необычное ДТП. В районе дома № 103-а с грузовика-манипулятора проломил борт и вывалился промышленный электрический магнит, который влетел в заднюю часть легкового автомобиля Peugeot.

Кроме того, тяжеленная железяка повредила секцию дорожного ограждения и асфальт.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.