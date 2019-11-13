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В Туле на машину упал гигантский электрический магнит
Фото Lexus650

В Туле на машину упал гигантский электрический магнит

ДТП произошло на ул. Болдина — железяка свалилась с грузовика во время движения.

Как сообщил корреспонденту пользователь Myslo lexus650, утром 13 ноября на ул. Болдина в Туле произошло необычное ДТП. В районе дома № 103-а с грузовика-манипулятора проломил борт и вывалился промышленный электрический магнит, который влетел в заднюю часть легкового автомобиля Peugeot.
 
 
Кроме того, тяжеленная железяка повредила секцию дорожного ограждения и асфальт.
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
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В Туле на машину упал гигантский электрический магнит, Фото: 1
В Туле на машину упал гигантский электрический магнит, Фото: 2
В Туле на машину упал гигантский электрический магнит, Фото: 3
В Туле на машину упал гигантский электрический магнит, Фото: 4
В Туле на машину упал гигантский электрический магнит, Фото: 5
В Туле на машину упал гигантский электрический магнит, Фото: 6
В Туле на машину упал гигантский электрический магнит, Фото: 7
В Туле на машину упал гигантский электрический магнит, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:05 +7
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