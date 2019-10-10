На тульского экс-депутата Валентина Соловьева и его ОПГ подали многомиллионный иск
Пострадавшие владельцы торговых марок требуют более 83 млн рублей.
- компания «Влактор Трейдинг Лимитед», как правообладатель товарного знака «Талка», оценила ущерб в 5 млн рублей,
- КПО «Маркетинг Компани Лимитед», как правообладатель товарного знака «Белая березка», оценило ущерб в 27 млн 691 тыс. 125 рублей,
- компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», как правообладатель товарного знака «Хортиця», оценила ущерб в 34 млн 171 тыс. 634 рубля.
- АО «Московский завод «Кристалл», как правообладатель товарных знаков «Путинка» и «Пшеничная», оценило ущерб в 16 млн 460 тыс. 358 рублей.
В суде установлено, что с мая 2015 года по 28 июня 2016 года Соловьев и неустановленное следствием лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовали и руководили организованной группой.
В указанный период времени злоумышленники изготовили для последующего сбыта более 6,3 млн бутылок алкоголя, после этого часть спиртного была реализована. При этом на бутылках размещались поддельные федеральные специальные марки.
В результате указанных действий правообладателям семи товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 85 млн рублей.
Приговором суда организатору преступной группы Соловьеву назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 3 млн рублей.
Остальные члены группы приговорены к различным срокам лишения свободы от 2 лет и 6 месяцев до 4 лет со штрафами от 1 до 2 млн рублей.
Осужденные подали апелляционные жалобы, после которых Тульский областной суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств состояние здоровья, явку с повинной и совершение преступления впервые.
В итоге Соловьеву было назначено 8 лет лишения свободы, с уменьшением суммы штрафа до 2,5 млн рублей. Остальным осужденным наказание снизили на срок от 2 до 3 месяцев, со снижением сумм штрафа на 100 тыс. рублей каждому.
Валентин Соловьев уже становился героем скандальных историй. В 2012 году пьяный депутат обматерил полицейских в стриптиз-баре «Зажигалка». По данному факту было заведено уголовное дело. Myslo подробно писал об этой истории здесь.
Есть любительское видео его задержания.
Интересно, что полицейские, участвовавшие в задержании Валентина Соловьева, были уволены со службы по собственному желанию. Позже уголовное дело было прекращено за примирением сторон.