новости
новости
Регистрация
На тульского экс-депутата Валентина Соловьева и его ОПГ подали многомиллионный иск
Фото из архива Myslo.

На тульского экс-депутата Валентина Соловьева и его ОПГ подали многомиллионный иск

Пострадавшие владельцы торговых марок требуют более 83 млн рублей.

В Суворовском районном суде рассматривается гражданское дело по иску АО «Московский завод «Кристалл», «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», КПО «Маркетинг Компани Лимитед», компании «Влактор Трейдинг Лимитед» к бывшему депутату Тульской облдумы Валентину Соловьеву и восьми членам созданной им преступной группы. Истцы требуют возместить причиненный преступлением ущерб, а именно:
 
  • компания «Влактор Трейдинг Лимитед», как правообладатель товарного знака «Талка», оценила ущерб в 5 млн рублей,
  • КПО «Маркетинг Компани Лимитед», как правообладатель товарного знака «Белая березка», оценило ущерб в 27 млн 691 тыс. 125 рублей,
  • компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», как правообладатель товарного знака «Хортиця», оценила ущерб в 34 млн 171 тыс. 634 рубля.
  • АО «Московский завод «Кристалл», как правообладатель товарных знаков «Путинка» и «Пшеничная», оценило ущерб в 16 млн 460 тыс. 358 рублей.
8 октября четыре гражданских дела по искам были объединены в одно производство. Судебное заседание было отложено ввиду необходимости предоставления дополнительных доказательств по заявленным исковым требованиям.
 
Напомним, 23 июля 2018 года Суворовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении восьми местных жителей: экс-депутата Тульской облдумы Валентина Соловьева, Натальи Сафронкиной, Надежды Птахиной, Андрея Смирнова, Александра Киселева, Сергея Трушина, Жанны Свиридовой и Людмилы Ларченко.
 
Они признаны виновными в преступлениях, связанных с производством алкогольной продукции: в производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, использовании поддельных федеральных специальных марок и незаконном использовании чужих товарных знаков.

 

В суде установлено, что с мая 2015 года по 28 июня 2016 года Соловьев и неустановленное следствием лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовали и руководили организованной группой.

В указанный период времени злоумышленники изготовили для последующего сбыта более 6,3 млн бутылок алкоголя, после этого часть спиртного была реализована. При этом на бутылках размещались поддельные федеральные специальные марки.

В результате указанных действий правообладателям семи товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 85 млн рублей.

Приговором суда организатору преступной группы Соловьеву назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 3 млн рублей.

Остальные члены группы приговорены к различным срокам лишения свободы от 2 лет и 6 месяцев до 4 лет со штрафами от 1 до 2 млн рублей.

Осужденные подали апелляционные жалобы, после которых Тульский областной суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств состояние здоровья, явку с повинной и совершение преступления впервые.

В итоге Соловьеву было назначено 8 лет лишения свободы, с уменьшением суммы штрафа до 2,5 млн рублей. Остальным осужденным наказание снизили на срок от 2 до 3 месяцев, со снижением сумм штрафа на 100 тыс. рублей каждому.

 

Валентин Соловьев уже становился героем скандальных историй. В 2012 году пьяный депутат обматерил полицейских в стриптиз-баре «Зажигалка». По данному факту было заведено уголовное дело. Myslo подробно писал об этой истории здесь.

Есть любительское видео его задержания.

Интересно, что полицейские, участвовавшие в задержании Валентина Соловьева, были уволены со службы по собственному желанию. Позже уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:32 +9
Другие статьи по темам
Событие
судвозмещение ущерба
Люди
Валентин Соловьев
Место
Тульская областьСуворовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как ребенку стать настоящим «кибердетективом» с «Алгоритмикой»?
Как ребенку стать настоящим «кибердетективом» с «Алгоритмикой»?
На трассе «Крым» в Щекинском районе Mercedes-Benz врезался в столб
На трассе «Крым» в Щекинском районе Mercedes-Benz врезался в столб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.