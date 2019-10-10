На тульского экс-депутата Валентина Соловьева и его ОПГ подали многомиллионный иск

Фото из архива Myslo.

В Суворовском районном суде рассматривается гражданское дело по иску АО «Московский завод «Кристалл», «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», КПО «Маркетинг Компани Лимитед», компании «Влактор Трейдинг Лимитед» к бывшему депутату Тульской облдумы Валентину Соловьеву и восьми членам созданной им преступной группы. Истцы требуют возместить причиненный преступлением ущерб, а именно:

компания «Влактор Трейдинг Лимитед», как правообладатель товарного знака «Талка», оценила ущерб в 5 млн рублей,

КПО «Маркетинг Компани Лимитед», как правообладатель товарного знака «Белая березка», оценило ущерб в 27 млн 691 тыс. 125 рублей,

компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», как правообладатель товарного знака «Хортиця», оценила ущерб в 34 млн 171 тыс. 634 рубля.

АО «Московский завод «Кристалл», как правообладатель товарных знаков «Путинка» и «Пшеничная», оценило ущерб в 16 млн 460 тыс. 358 рублей.

8 октября четыре гражданских дела по искам были объединены в одно производство. Судебное заседание было отложено ввиду необходимости предоставления дополнительных доказательств по заявленным исковым требованиям.

Напомним , 23 июля 2018 года Суворовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении восьми местных жителей: экс-депутата Тульской облдумы Валентина Соловьева , Натальи Сафронкиной, Надежды Птахиной, Андрея Смирнова, Александра Киселева, Сергея Трушина, Жанны Свиридовой и Людмилы Ларченко.

Они признаны виновными в преступлениях, связанных с производством алкогольной продукции: в производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, использовании поддельных федеральных специальных марок и незаконном использовании чужих товарных знаков.

В суде установлено, что с мая 2015 года по 28 июня 2016 года Соловьев и неустановленное следствием лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовали и руководили организованной группой.

В указанный период времени злоумышленники изготовили для последующего сбыта более 6,3 млн бутылок алкоголя, после этого часть спиртного была реализована. При этом на бутылках размещались поддельные федеральные специальные марки.

В результате указанных действий правообладателям семи товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 85 млн рублей.

Приговором суда организатору преступной группы Соловьеву назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 3 млн рублей.

Остальные члены группы приговорены к различным срокам лишения свободы от 2 лет и 6 месяцев до 4 лет со штрафами от 1 до 2 млн рублей.

Осужденные подали апелляционные жалобы, после которых Тульский областной суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств состояние здоровья, явку с повинной и совершение преступления впервые.

В итоге Соловьеву было назначено 8 лет лишения свободы, с уменьшением суммы штрафа до 2,5 млн рублей. Остальным осужденным наказание снизили на срок от 2 до 3 месяцев, со снижением сумм штрафа на 100 тыс. рублей каждому.

Валентин Соловьев уже становился героем скандальных историй. В 2012 году пьяный депутат обматерил полицейских в стриптиз-баре «Зажигалка». По данному факту было заведено уголовное дело. Myslo подробно писал об этой истории здесь.

Есть любительское видео его задержания.

Интересно, что полицейские, участвовавшие в задержании Валентина Соловьева, были уволены со службы по собственному желанию. Позже уголовное дело было прекращено за примирением сторон.