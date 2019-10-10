Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» в Тульской области: Развитие экспорта выгодно всем

Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

О том, почему это важно не только для бизнеса, но и для каждого жителя нашего региона, нам рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин.

Ключевой показатель нацпроекта — объем экспорта в валюте. По итогам 2018 года он составил порядка 3,5 млрд долларов США. И главная задача нацпроекта — удвоить этот показатель и добиться его дальнейшего устойчивого роста.

По словам Григория Лаврухина, у Тульской области здесь достаточно большой потенциал. У нас есть что представить на международных рынках в области машиностроения, химической промышленности, в металлургии, оборонно-промышленном комплексе, в аграрном секторе.

Как отметил министр экономического развития, участником нацпроекта может стать любое предприятие, которое чувствует в себе потенциал выхода на международные рынки. Сегодня в Тульской области насчитывается более 200 компаний-экспортеров. К 2024 году нужно как минимум удвоить число этих компаний, причем как в промышленном секторе, так и в относительно новом для нас направлении — в сфере предоставления услуг.

Григорий Лаврухин:

– Мы должны помочь компаниям, которые пока не работают за пределами России, выйти на экспорт. И здесь ведется большая адресная работа с каждым предприятием.

Эту работу можно разделить на несколько этапов. В первую очередь компании нужно определить, в каких странах могут заинтересоваться её продукцией. Российский экспортный центр и Центр поддержки экспорта Тульской области подготовили большой объем аналитических материалов, который позволяет изучить конкретные рынки конкретных стран для конкретных предприятий.

После предварительного анализа необходимо оценить конкурентоспособность данной продукции в выбранной стране. Например, Китай охотно покупает в России кондитерские изделия.

Тульская область может предложить свой уникальный продукт — белевскую пастилу. Но для того, чтобы она не затерялась на прилавках среди других сладостей, её нужно грамотно представить. Подобрать привычную для местных покупателей фасовку, красивую и заметную упаковку, определить наиболее выгодные места продаж.

А для этого необходимо провести маркетинговые исследования. И вот здесь Центр поддержки экспорта помогает компаниям консультационно, а также берет на себя часть расходов.

– Следующий этап — сертификация и защита торговой марки, — рассказывает Григорий Лаврухин. — Здесь мы также полностью консультируем компании: объясняем, какие документы необходимы, осуществляем юридическое сопровождение, помогаем с переводом сайтов.

Помощь от регионального правительства тульские предприятия получают и в дальнейшем продвижении за рубежом. Центр поддержки экспорта организовывает бизнес-миссии, в рамках которых наши компании могут через российское торгпредство в интересующей их стране провести переговоры о сотрудничестве с потенциальными покупателями.

В мае 2019 года, например, была реализована бизнес-миссия в Белоруссии, а в октябре состоялась поездка предприятий региона во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в Китай.

До конца 2019 года планируется организация бизнес-миссий в Германию, Индию и Иран.

Григорий Лаврухин:

– Наша задача здесь правильно скоммуницировать стороны и дать возможность провести эти переговоры на качественном уровне. С качественной юридической, лингвистической, административной поддержкой.

Также благодаря государственной поддержке компаниям проще участвовать в специализированных выставках.

Сегодня это наиболее востребованная услуга. Когда производитель представляет свою продукцию на стенде в определённой стране, больше шансов, что эту продукцию заметят. И если она интересна для данного рынка, возможность заключения экспортного контракта возрастает в разы. В 2019 году предприятия региона уже приняли участие в семи выставках за рубежом, до конца года запланированы еще 10. За первые девять месяцев 2019 года заключено более 70 экспортных контрактов.

В целом сегодня региональный Центр поддержки экспорта оказывает 20 услуг. Все они — бесплатны, в том числе консультирование, обучение и переквалификация сотрудников предприятий.

Григорий Лаврухин:

– Мы понимаем, что к выходу на зарубежные рынки должно быть готово сознание не только руководителя или акционера, но и его специалистов, его маркетинговой службы, которая отвечает за продвижение товара на новые рынки. И сегодня мы организовываем целый блок образовательных мероприятий по вопросам таможенного регулирования, преодоления существующих барьеров, даем людям новые знания и компетенции.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» затрагивает не только сферу бизнеса и производства. Вполне ощутимую пользу от него получает каждый житель Тульской области.

Руководитель предприятия — участника нацпроекта – в виде дополнительной финансовой, административной и образовательной поддержки для расширения своих возможностей и открытия новых рынков.

Каждый его сотрудник — в виде прибавки к зарплате благодаря увеличению прибыли предприятия. Так, по итогам восьми месяцев этого года средняя зарплата в Тульской области увеличилась более чем на 7%. Кроме того, предприятие, расширяя производство, создает новые рабочие места и дает возможность своим сотрудникам повышать свои профессиональные навыки.

Ну и конечно, компании, осваивая новые зарубежные рынки, платят 17% прибыли в региональный бюджет в качестве налогов, пополняя его доходную часть. 75% отчислений оттуда идёт на социальные нужды — строительство новых школ и детских садов, дорожной и другой инфраструктуры. А это выгодно уже всем жителям нашего региона.



Конференция «Выходи на экспорт» – 2019.

инфографика

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Официальный сайт нацпроектов в Тульской области НАЦПРОЕКТЫ71.рф

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