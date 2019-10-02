новости
новости
Регистрация
Тульский фермер набрал кредитов и обанкротил хозяйство

Тульский фермер набрал кредитов и обанкротил хозяйство

Общая сумма долга с учетом процентов составила 154 млн рублей.

1 октября Щёкинский районный суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 68-летнего руководителя ЗАО «Никольское» Николая Куркова. Фермер признан виновным в преднамеренном банкротстве фермерского хозяйства (ст. 196 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что Николай Курков, не собираясь исполнять свои обязательства перед кредитором – акционерным обществом «Россельхозбанк», не истребовал при выходе из состава учредителей ООО «Никольская слобода» имущество на сумму свыше 11 млн рублей, а также продал имущество ЗАО «Никольское» по заниженной цене.

«Указанные действия виновного повлекли за собой заведомую неспособность предприятия, директором которого он являлся, в полном объеме удовлетворить требования кредитора акционерного общества «Россельхозбанк» на сумму более 154 млн рублей», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Суд признал Николая Куркова виновным и оштрафовал его на 200 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Вопрос непогашенных перед банком кредитов будет решаться отдельно.

 

Сам фермер в конце лета 2017 года обращался в редакцию портала Myslo, заявляя, что банк пытается обанкротить его предприятие, не желая вникать в причины образования долгов.

– С самого начала и на протяжении 14 лет мы крепко стояли на ногах, – рассказывал Николай Курков. – В 2006 году в «Россельхозбанке» получили кредиты для закупки современной техники, земли, восстановления комплексов для скота и приобретения племенных коров-нетелей из Голландии и Германии.  К 2013 году осталось погасить 96 млн рублей. За эти годы финансовое положение хозяйства ухудшилось: сказалась засуха 2009-2010 г., гибель урожая из-за осенних проливных дождей в 2012-2013 г., рост тарифов за коммунальные услуги. На проведение весенне-полевых работ в 2013 году подал в «Россельхозбанк» заявку на кредит в 5 млн рублей, но получил отказ. 

Фермер перестал платить по счетам, долг начал расти. Через три года, понимая, что может лишиться фермы, Курков обратился в «Россельхозбанк» за получением рассрочки, но ему отказали. В беседе с корреспондентом Myslo он заявлял, что пытался найти инвесторов, но безрезультатно. В итоге коровник, молокоперерабатывающее предприятие, технику арестовали приставы. 

В «Россельхозбанке» подтверждали, что с августа 2013 г. у предприятия возникла текущая, а затем и постоянная просроченная задолженность. При этом за три года Куркову восемь раз банк пролонгировал кредит, проводил с заемщиком встречи и переговоры, но к положительному результату это не привело. В январе 2016 года «Россельхозбанк» обратился в суд. В ходе разбирательства в том же году с Курковым было заключено мировое соглашение и составлен график погашения долгов. Но фермер вновь нарушил обязательства. 

Подробнее об этом читайте здесь.

 

Галерея
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 1
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 2
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 3
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 4
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 5
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 6
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 7
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 8
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 9
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 10
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 11
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 12
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 13
Ферма ЗАО «Никольское» в Щекинском районе, Фото: 14
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:01 +4
Другие статьи по темам
Событие
фермер обанкротил хозяйствоуголовное дело
Люди
Николай Курков
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк заснял милое видео, как ёжик готовится к зиме в Ясной Поляне
Туляк заснял милое видео, как ёжик готовится к зиме в Ясной Поляне
На трассе «Дон» автомобиль «Киа Оптима» влетел в остановку
На трассе «Дон» автомобиль «Киа Оптима» влетел в остановку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.