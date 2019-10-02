Тульский фермер набрал кредитов и обанкротил хозяйство

1 октября Щёкинский районный суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 68-летнего руководителя ЗАО «Никольское» Николая Куркова. Фермер признан виновным в преднамеренном банкротстве фермерского хозяйства (ст. 196 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что Николай Курков, не собираясь исполнять свои обязательства перед кредитором – акционерным обществом «Россельхозбанк», не истребовал при выходе из состава учредителей ООО «Никольская слобода» имущество на сумму свыше 11 млн рублей, а также продал имущество ЗАО «Никольское» по заниженной цене.

«Указанные действия виновного повлекли за собой заведомую неспособность предприятия, директором которого он являлся, в полном объеме удовлетворить требования кредитора акционерного общества «Россельхозбанк» на сумму более 154 млн рублей», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Суд признал Николая Куркова виновным и оштрафовал его на 200 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Вопрос непогашенных перед банком кредитов будет решаться отдельно.

Сам фермер в конце лета 2017 года обращался в редакцию портала Myslo, заявляя, что банк пытается обанкротить его предприятие, не желая вникать в причины образования долгов.

– С самого начала и на протяжении 14 лет мы крепко стояли на ногах, – рассказывал Николай Курков. – В 2006 году в «Россельхозбанке» получили кредиты для закупки современной техники, земли, восстановления комплексов для скота и приобретения племенных коров-нетелей из Голландии и Германии. К 2013 году осталось погасить 96 млн рублей. За эти годы финансовое положение хозяйства ухудшилось: сказалась засуха 2009-2010 г., гибель урожая из-за осенних проливных дождей в 2012-2013 г., рост тарифов за коммунальные услуги. На проведение весенне-полевых работ в 2013 году подал в «Россельхозбанк» заявку на кредит в 5 млн рублей, но получил отказ.

Фермер перестал платить по счетам, долг начал расти. Через три года, понимая, что может лишиться фермы, Курков обратился в «Россельхозбанк» за получением рассрочки, но ему отказали. В беседе с корреспондентом Myslo он заявлял, что пытался найти инвесторов, но безрезультатно. В итоге коровник, молокоперерабатывающее предприятие, технику арестовали приставы.

В «Россельхозбанке» подтверждали, что с августа 2013 г. у предприятия возникла текущая, а затем и постоянная просроченная задолженность. При этом за три года Куркову восемь раз банк пролонгировал кредит, проводил с заемщиком встречи и переговоры, но к положительному результату это не привело. В январе 2016 года «Россельхозбанк» обратился в суд. В ходе разбирательства в том же году с Курковым было заключено мировое соглашение и составлен график погашения долгов. Но фермер вновь нарушил обязательства.

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