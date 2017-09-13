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Россельхозбанк обозначил условия сохранения двух тульских молочных ферм
Фото Дмитрия Дзюбина.

Россельхозбанк обозначил условия сохранения двух тульских молочных ферм

Если фермер документально подтвердит прочное финансовое положение предприятий, то банк рассмотрит возможность приостановления исполнительного производства.

Совместно с министром сельского хозяйства Тульской области Дмитрием Миляевым, представителем регионального филиала «Россельхозбанка», судебными приставами и представителями КФХ «Свобода» и ЗАО «Никольское» 6 сентября состоялось обсуждение выхода из кризиса этих двух предприятий.

Из-за больших долгов по кредитам рискуют в ближайшее время единым лотом уйти с молотка в счет погашения долга.

Напомним, оба хозяйства в течение 20 лет совместно выращивают зерновые и кормовые культуры, занимаются разведением коров, производством и переработкой молока и мяса. На сегодняшний день в них насчитывается 550 голов крупного рогатого скота, в том числе 246 дойных коров, и  2441 га обрабатываемой земли.

В 2006 году владелец обеих ферм Николай Курков получил в «Россельхозбанке» кредиты для закупки современной техники, земли, восстановления комплексов для содержания скота и приобретения племенных коров-нетелей из Голландии и Германии. В последующие годы, выплачивая уже имеющийся долг, он продолжил увеличивать кредитный портфель. В общей сложности сумма кредитов составляла 350 млн рублей, из которых к 2013 году осталось погасить 96 млн рублей. На проведение весенне-полевых работ в тот год Курков подал в «Россельхозбанк» заявку на кредит в 5 млн рублей. Но получил отказ.  Летом 2013 года он перестал погашать имеющийся долг. Сам фермер заявляет, что из-за нехватки средств: сказалась засуха 2009-2010 г., гибель урожая из-за осенних проливных дождей в 2012-2013 г. и рост тарифов за коммунальные услуги.

Банк ввиду отсутствия платежей со стороны Куркова в январе 2016 года обратился в суд. Только после этого весной фермер подал заявку в «Россельхозбанк» на получение рассрочки. Кредитная организация пошла навстречу ЗАО «Никольское» и дала Николаю Куркову возможность сохранить хозяйство, заключив с ним мировое соглашение с рассрочкой платежей на три года.

Но в сентября 2016 года ЗАО «Никольское» перестало выполнять свои обязательства по соглашению.

После этого банк инициировал процедуру взыскания задолженности в судебном порядке и в рамках исполнительного производства.

Как заявляет сам Курков, он пытался найти инвесторов, чтобы сохранить предприятия, но безрезультатно.

Банк со своей стороны ввиду отсутствия платежей со стороны Куркова обратился в суд. Долг за это время вырос почти до 140 млн рублей. На данный момент коровник, молокоперерабатывающий завод, техника описаны приставами.

Тем не менее в интересах банка и министерства сельского хозяйства Тульской области сохранить КФХ «Свобода» и ЗАО «Никольское». В связи с этим на встрече 6 сентября была достигнута договоренность, что до 15 сентября Николай Курков обязуется представить в адрес Тульского филиала «Россельхозбанка» учредительные документы и комплект документов, характеризующих финансовое состояние предприятий, а также технико-экономическое обоснование и уточненный бизнес-план сохранения и дальнейшего развития предприятий, план движения денежных потоков, копии контрактов/договоров, на оплату которых направляются кредитные средства, а также проекты договоров и заявок потребителей на реализацию произведенной за счет кредита продукции. 

После анализа предоставленных документов банк рассмотрит возможность приостановления исполнительного производства и отношении КФХ «Свобода» и ЗАО «Никольское». 

Очередная встреча, на которой будут подведены итоги исполнения обязательств каждой их сторон, состоится 21 сентября.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:56 0
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