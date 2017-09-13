Россельхозбанк обозначил условия сохранения двух тульских молочных ферм

Фото Дмитрия Дзюбина.

Совместно с министром сельского хозяйства Тульской области Дмитрием Миляевым, представителем регионального филиала «Россельхозбанка», судебными приставами и представителями КФХ «Свобода» и ЗАО «Никольское» 6 сентября состоялось обсуждение выхода из кризиса этих двух предприятий.

Из-за больших долгов по кредитам рискуют в ближайшее время единым лотом уйти с молотка в счет погашения долга.

Напомним, оба хозяйства в течение 20 лет совместно выращивают зерновые и кормовые культуры, занимаются разведением коров, производством и переработкой молока и мяса. На сегодняшний день в них насчитывается 550 голов крупного рогатого скота, в том числе 246 дойных коров, и 2441 га обрабатываемой земли.

В 2006 году владелец обеих ферм Николай Курков получил в «Россельхозбанке» кредиты для закупки современной техники, земли, восстановления комплексов для содержания скота и приобретения племенных коров-нетелей из Голландии и Германии. В последующие годы, выплачивая уже имеющийся долг, он продолжил увеличивать кредитный портфель. В общей сложности сумма кредитов составляла 350 млн рублей, из которых к 2013 году осталось погасить 96 млн рублей. На проведение весенне-полевых работ в тот год Курков подал в «Россельхозбанк» заявку на кредит в 5 млн рублей. Но получил отказ. Летом 2013 года он перестал погашать имеющийся долг. Сам фермер заявляет, что из-за нехватки средств: сказалась засуха 2009-2010 г., гибель урожая из-за осенних проливных дождей в 2012-2013 г. и рост тарифов за коммунальные услуги.

Банк ввиду отсутствия платежей со стороны Куркова в январе 2016 года обратился в суд. Только после этого весной фермер подал заявку в «Россельхозбанк» на получение рассрочки. Кредитная организация пошла навстречу ЗАО «Никольское» и дала Николаю Куркову возможность сохранить хозяйство, заключив с ним мировое соглашение с рассрочкой платежей на три года.

Но в сентября 2016 года ЗАО «Никольское» перестало выполнять свои обязательства по соглашению.

После этого банк инициировал процедуру взыскания задолженности в судебном порядке и в рамках исполнительного производства.

Как заявляет сам Курков, он пытался найти инвесторов, чтобы сохранить предприятия, но безрезультатно.

Банк со своей стороны ввиду отсутствия платежей со стороны Куркова обратился в суд. Долг за это время вырос почти до 140 млн рублей. На данный момент коровник, молокоперерабатывающий завод, техника описаны приставами.

Тем не менее в интересах банка и министерства сельского хозяйства Тульской области сохранить КФХ «Свобода» и ЗАО «Никольское». В связи с этим на встрече 6 сентября была достигнута договоренность, что до 15 сентября Николай Курков обязуется представить в адрес Тульского филиала «Россельхозбанка» учредительные документы и комплект документов, характеризующих финансовое состояние предприятий, а также технико-экономическое обоснование и уточненный бизнес-план сохранения и дальнейшего развития предприятий, план движения денежных потоков, копии контрактов/договоров, на оплату которых направляются кредитные средства, а также проекты договоров и заявок потребителей на реализацию произведенной за счет кредита продукции.

После анализа предоставленных документов банк рассмотрит возможность приостановления исполнительного производства и отношении КФХ «Свобода» и ЗАО «Никольское».

Очередная встреча, на которой будут подведены итоги исполнения обязательств каждой их сторон, состоится 21 сентября.