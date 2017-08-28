Тульская ферма может уйти с молотка из-за кредитных долгов

От разорения крестьянско-фермерское хозяйство «Свобода» и ЗАО «Никольское» Щекинского района отделяет месяц. Если в ближайшее время кредиты не будут погашены, то хозяйства продадут.

Начиналось КФХ «Свобода» Щекинского района с 12 коров, которых Николай Курков приобрел в 1991 году. Молоко в бочке возили в Тулу на продажу, через пять лет приобрели немецкое оборудование и начали производить пакетированное молоко, ряженку, сметану, творог и другие кисломолочные продукты. В 1999 году под руководством Куркова оказалось пришедшее к тому моменту в упадок ЗАО «Никольское».

Оба хозяйства в течение 20 лет совместно выращивают зерновые и кормовые культуры, занимаются разведением коров, производством и переработкой молока и мяса. На сегодняшний день в них насчитывается 550 голов крупного рогатого скота, в том числе 246 дойных коров, и 2441 га обрабатываемой земли.

Николай Курков – С самого начала и на протяжении 14 лет мы крепко стояли на ногах, – рассказывает Николай Курков. – В 2006 году в «Россельхозбанке» получили кредиты под выгодный процент для закупки современной техники, земли, восстановления комплексов для содержания скота и приобретения племенных коров-нетелей из Голландии и Германии.

С 2005 г. в общей сложности сумма кредитов составляла 350 млн рублей. К 2013 году осталось погасить 96 млн рублей. За эти годы финансовое положение хозяйства ухудшилось: сказалась засуха 2009-2010 г., гибель урожая из-за осенних проливных дождей в 2012-2013 г., рост тарифов за коммунальные услуги. На проведение весенне-полевых работ в 2013 г. Курков подал в «Россельхозбанк» заявку на кредит в 5 млн руб.

– До этого я был в числе надежных клиентов, но неожиданно получил отказ. На работы направил имевшиеся на счетах деньги, а летом 2013 г. мы не смогли погасить очередной платеж в 2 млн руб. и сели на мель, – рассказывает Курков. – Тогда и начались наши проблемы, долг на тот момент составлял 96 млн руб.

В 2016 г. Курков обратился в «Россельхозбанк» за получением рассрочки, но ему отказали. Пытаясь сохранить в собственности ферму, Курков искал потенциальных инвесторов, но безрезультатно. Сейчас коровник, молокоперерабатывающий завод, техника описаны приставами.

После общения с Курковым осталось много вопросов. Например, почему с обращением за рассрочкой он тянул три года? Почему не перекредитовался в другом банке? Что ему мешало раньше обратиться за помощью? Сам фермер сказал, что до последнего надеялся найти инвестора.

В «Росслельхозбанке» подтвердили, что с августа 2013 г. у предприятия возникла текущая, а затем и постоянная просроченная задолженность.

Альберт Яганов – В целях финансового оздоровления банк с августа 2013 г. по март 2016 г. предоставил восемь пролонгаций основного долга и процентов, – рассказал директор Тульского филиала «Россельхозбанка» Альберт Яганов. – На протяжении этого времени с заемщиком проводились встречи и переговоры, однако это не привело к положительному результату. В январе 2016 г. банк был вынужден обратиться в суд.

В марте того же года кредитная организация в очередной раз пошла навстречу ЗАО «Никольское» и дала Николаю Куркову еще одну возможность сохранить хозяйство.

– Было заключено мировое соглашение по погашению основного долга и процентов с рассрочкой платежей на три года. С сентября 2016 г. ЗАО «Никольское» перестало выполнять свои обязательства по соглашению. После этого мы были вынуждены возобновить процедуру взыскания задолженности в судебном порядке и в рамках исполнительного производства, – добавил Яганов.

Что же касается невыплаченных со стороны министерства сельского хозяйства Тульской области ЗАО «Никольское» различных убытков, то здесь Курков лукавит.

Дмитрий Миляев – На всем протяжении деятельности предприятия ему оказывались меры господдержки. При этом субсидии на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам выплачивались хозяйству до момента выполнения им своих обязательств перед банком по уплате процентов и основного долга. Данные требования регламентированы федеральным законодательством, – пояснил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев. – Министерство продолжает прилагать усилия, чтобы деятельность предприятия не остановилась, а люди не остались без работы.

Министерство сельского хозяйства Тульской области сейчас активно ищет инвестора, заинтересованного в оздоровлении предприятия и обеспечении его дальнейшей работы.

Поиском инвестора озадачен и банк:

реализация на торгах животноводческого комплекса единым лотом позволит не только погасить кредитный долг, но и привлечь дополнительные инвестиции для модернизации и сохранения комплекса.

Дата торгов еще не назначена, у Николая Куркова есть время самостоятельно найти инвестора и погасить долги, чтобы сохранить за собой право на ферму.