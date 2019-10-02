На трассе «Дон» автомобиль «Киа Оптима» влетел в остановку

Фото УГИБДД по Тульской области.

1 октября в 11.45 на 269-м километре трассы М-4 «Дон» 43-летний водитель автомобиля «Киа Оптима», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением, врезался в стоящий «Фольксваген Пассат», а затем влетел в остановочный павильон.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель «Киа» и два пассажира «Фольксвагена». Как сообщает УГИБДД по Тульской области, после оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.