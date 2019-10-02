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На трассе «Дон» автомобиль «Киа Оптима» влетел в остановку
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе «Дон» автомобиль «Киа Оптима» влетел в остановку

Происшествие случилось в Воловском районе.

1 октября в 11.45 на 269-м километре трассы М-4 «Дон» 43-летний водитель автомобиля «Киа Оптима», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением, врезался в стоящий «Фольксваген Пассат», а затем влетел в остановочный павильон.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель «Киа» и два пассажира «Фольксвагена». Как сообщает УГИБДД по Тульской области, после оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:13 +8
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