Семья из поселка Ленинский: «Нашего 8-летнего сына избила соседка, а дело возбуждать не хотят»

С момента происшествия прошло почти три месяца, но делу так и не дают хода.

В июле 2019 года Myslo рассказал о ЧП в поселке Ленинский, когда драка между мальчишками переросла во вполне себе взрослый конфликт. Напомним историю.

Родители 8-летнего мальчика обвиняют соседку в избиении ребенка.

- Мы с женой стояли на балконе и смотрели, как во дворе играли наши дети. Наш 8-летний сын подрался с соседским мальчиком (ему тоже 8 лет), — рассказал отец пострадавшего. — Мы решили не вмешиваться в детский конфликт. Внезапно на нашего сына набросилась мать второго мальчика. Она схватила моего сына за шею, другой рукой ударила его в живот. Я пулей бросился вниз, на улицу. А в это время она, со слов свидетелей и самого сына, его развернула, ударила в живот и швырнула в песочницу. Когда я выбежал из подъезда, сын уже шел ко мне. На нем была порвана футболка, его тошнило...

Семья сразу же написала заявление в полицию. Свидетелей конфликта было много, момент избиения попал на камеры наружного наблюдения.

Одна из свидетельниц конфликта дала показания, от которых волосы дыбом.

Она рассказала, что в тот день была в гостях у своей сестры в поселке Ленинский и стала очевидицей драки двух мальчиков. Мать одного из ребят подошла к месту конфликта, но разнимать детей не стала, а только сказала своему сыну: «Бей, бей его!».

После этого женщина якобы схватила чужого ребенка, стала душить его со словами: «Я убью тебя, мразь!»

Со слов свидетельницы, она вмешалась в конфликт, требуя, чтобы женщина отпустила ребенка, мол, «вы же его задушите!». Благодаря очевидице дама отстала от мальчика, тот пошел к выбежавшему во двор отцу. Впоследствии пострадавшего паренька забрала скорая.

В больнице ребенок провел восемь дней, наличие телесных повреждений подтверждено судебно-медицинскими экспертами.

Сама соседка отрицала, что била ребенка, утверждала, что просто хотела оттащить мальчика от своего сына, мол, схватилась за футболку, ворот разорвался, и мальчик упал.

По словам родителей пострадавшего ребенка, женщина не пыталась как-то сгладить конфликт, даже не извинилась. С тех пор прошло уже почти три месяца, а уголовное дело в полиции так и не возбудили.

– 2 июля 2019 года я обратился в ОП «Ленинский» УМВД России по г. Туле с заявлением об избиении моего 8-летнего сына, - говорит отец пострадавшего ребенка. - Участковый сделал вывод об отсутствии состава преступления в действиях соседки. При этом изложенные в Постановлении факты прямо указывают на наличие в ее действиях состава преступления, как предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), так и ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Адвокат семьи пострадавшего ребенка Алексей Гусев:

Алексей Гусев – Есть свидетель, которая говорит, что буквально спасла ребенка от разъяренной соседки. При таких обстоятельствах, как пресечение преступных действий очевидцем возникает резонный вопрос: а не содержатся ли в действиях напавшей на ребенка женщины признаки покушения на убийство? Женщина в несколько раз старше, в несколько раз превосходит мальчика в весе. Хватает 8-летнего ребенка хватает его за горло, душит, угрожает убийством словесно, не доводит свой умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам. Это ли не покушение на убийство? Тем не менее в течении более двух месяцев участковые не усмотрели в действиях женщины состава какого-либо преступления. Более того, старший участковый вынес заведомо незаконное постановление о назначении психолого-психиатрической судебной экспертизы несовершеннолетнему потерпевшему, хотя такое постановление может вынести либо следователь, либо дознаватель. Впоследствии такую экспертизу просто признают недопустимым доказательством. Мы с моими доверителями полагаем, что проверка по факту ЧП сотрудниками полиции необоснованно затянута и не проведена в полном объеме.

Руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев:

Андрей Ярцев - Прокуратура вернула материалы проверки в отдел полиции «Ленинский». По обстоятельствам произошедшего там снова проведут доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, согласованное с надзорным органом.

Myslo следит за развитием событий.