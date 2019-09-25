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В Туле появился первый официальный музейный кот

В Туле появился первый официальный музейный кот

Он поселится в ближайшее время в Тульском музее изобразительных искусств.

В официальные коты его посвятил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Нестандартная церемония состоялась на встрече Пиотровского с творческой молодёжью в атриуме Тульского кремля сегодня днем. 

О посвящении котенка в официальные музейные коты попросила Татьяна Колчева, представитель тульской общественности. 
 
 
 
 
Татьяна рассказала, что маленькую кошечку недавно подкинули под двери музея и сотрудники решили приютить котенка. Сейчас, поскольку он очень маленький, находится на передержке, а когда подрастет и научится всем необходимым манерам, отправится уже жить в Тульский музей изобразительных искусств. 
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В Туле появился первый официальный музейный кот, Фото: 1
В Туле появился первый официальный музейный кот, Фото: 2
В Туле появился первый официальный музейный кот, Фото: 3
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 15:00 +12
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