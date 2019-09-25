В Туле появился первый официальный музейный кот

Он поселится в ближайшее время в Тульском музее изобразительных искусств.

В официальные коты его посвятил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Нестандартная церемония состоялась на встрече Пиотровского с творческой молодёжью в атриуме Тульского кремля сегодня днем. О посвящении котенка в официальные музейные коты попросила Татьяна Колчева, представитель тульской общественности.

Татьяна рассказала, что маленькую кошечку недавно подкинули под двери музея и сотрудники решили приютить котенка. Сейчас, поскольку он очень маленький, находится на передержке, а когда подрастет и научится всем необходимым манерам, отправится уже жить в Тульский музей изобразительных искусств.