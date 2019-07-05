Семья из поселка Ленинский обвиняет соседку в избиении их 8-летнего сына

За два дня это уже второй случай силового решения детских конфликтов. О том, что случилось, говорим с пострадавшими, полицией и психологом.

Буквально накануне Myslo рассказал о происшествии в Кремлевском саду, когда в конфликт между мальчишками ввязался отец одного из них и избил обидчика сына.

После нашей публикации нам позвонили родители 8-летнего Саши (имя изменено, так как закон запрещает нам называть настоящие данные. – Прим. ред.). Оказалось, 2 июля в поселке Ленинский под Тулой произошла похожая история, буквально как под копирку.

– Мы с женой стояли на балконе и смотрели, как во дворе играли наши дети. Увидели, как наш 8-летний сын Саша подрался с соседским мальчиком (ему тоже 8 лет), — рассказал Myslo отец ребенка. — Мы не вмешивались в детские перепалки, к тому же, как мне показалось, драка была несерьезной.

Однако в детский конфликт вмешалась мать второго мальчика, которая находилась во дворе.

– Она схватила моего сына за шею, другой рукой ударила его в живот, — говорит отец мальчика. — Я пулей бросился вниз, на улицу. А в это время она, со слов свидетелей и самого Саши, его развернула, ударила в живот и швырнула в песочницу. Когда я выбежал из подъезда, сын уже шел ко мне. На нем была порвана футболка, его тошнило… Сейчас Саша в больнице. У него ссадины, ушибы, тупая травма живота.

Семья написала заявление в полицию. Участковый уже выписал направление на судебно-медицинское исследование. Как только Сашу выпишут из больницы, эксперты смогут оценить тяжесть вреда здоровью. До этого момента никаких процессуальных решений правоохранительные органы не примут.

Myslo дозвонился до Людмилы К. Она факт избиения ребенка отрицает, говорит, что просто хотела оттащить мальчика от своего сына, мол, схватилась за футболку, ворот разорвался, и Саша упал. По словам Людмилы, Саша постоянно цеплялся к ее сыну, и между родителями был давний конфликт по этому поводу. «Их сын ходит на секцию, он сильнее и старше. Я разозлилась, конечно же, в ту минуту! А как еще мне вести себя, когда моего сына бьют, когда он кричит от боли? Он весь в синяках... А моя совесть чиста. Я клянусь перед Богом, что я его не била», – говорит Людмила.

Оценку ситуации дадут в полиции. По словам родителей пострадавшего мальчика, женщина не пыталась сгладить конфликт и даже не извинилась.

Руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев:

Андрей Ярцев – В инциденте, произошедшем 2 июля в поселке Ленинский, разбираются сотрудники местного отдела полиции. От родителей мальчика поступило заявление, которое в официальном порядке зарегистрировано, по данному факту проводится проверка.

Myslo следит за развитием событий.

Комментарий психолога

Как взять эмоции под контроль и научиться слушать ребенка?

Нужно ли взрослым вмешиваться в детские конфликты? Как взрослому держать себя в руках, если его ребенка поколотили? А что, если ребенка постоянно кто-то бьет? Мы попросили прокомментировать эти ситуации психолога Наталью Ерёмину, основателя Тульской общественной организации «TulaTeens (Тульские подростки)».

Вмешиваться или нет?

Если дети подрались, взрослые обязательно должны вмешаться. Но ни в коем случае не мстить, не бить и не наказывать «обидчиков», только остановить драку, разнять детей. Обязательно спросить, как себя чувствуют оба подростка (дети 8-10 лет – уже подростки). Оказать помощь, если это нужно, вызвать врача или доставить драчунов в больницу. Если последствия серьезные, зафиксировать факт юридически. Это всё, что имеет право и должен делать взрослый в данном случае.

Фиксируем эмоции

...Наша жизнь полна стрессов, в этом бешеном ритме мы не даем себе пауз и не умеем слышать самого себя, не можем контролировать свои эмоции. Этому можно и нужно учиться. К статье про инцидент с избиением мальчика в Кремлевском сквере многие писали в комментариях, что сами бы не сдержались, видя, как кто-то бьет их ребенка. Если и вы замечаете за собой несдержанность, когда эмоции не поддаются контролю, с этим нужно работать. В психологии это фиксация — один из защитных механизмов личности, когда мы сохраняем эффективные стереотипы поведения. В нашем случае — спокойствие и сосредоточенность.

Каждый час по будильнику засекайте минуту на то, чтобы успокоиться, стать наблюдателем, прислушаться к себе, своему организму. Можно просто следить за тем, как движется стрелка на часах, и думать о том, что происходит с вами. Такое спокойствие и отстраненность нужно уметь фиксировать.

Ребенок-жертва

...Что делать, если вашему ребенку часто достается во дворе? Этому может быть несколько причин. Часто бывает, что подросток-жертва сам оказывается провокатором таких конфликтов. Если у него нет чувства собственного достоинства, такие ситуации возможны. Отдайте его в секцию, учите постоять за себя. И с моральной позиции с ним тоже можно и нужно работать.

Учитесь слушать и слышать своего ребенка. Применяйте приемы активного слушания. Например, ребенок пожаловался вам, что у него отобрали игрушку. Вместо привычного нам «Не переживай, поиграют — отдадут» дайте ему понять, что вы знаете о его переживании или состоянии, что вы слышите его. Повторите его реплику, назвав «по имени» его чувство. К примеру: «У тебя отобрали игрушку. Ты расстроен и обижен». Может, это будет непривычной для вас фразой, но ребенок поймет, что его переживания важны и понятны для вас, что вы — сопереживаете. Активно слушать ребенка — значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам рассказал, при этом обозначив его чувство.

Слушать и слышать

...Заведите практику дома каждый день слушать своих детей и приучать их к откровенному разговору. За ужином или после ужина собирайтесь всей семьей и обсуждайте, как прошел день у детей. Разговорите их. Они могут внятно говорить о своей жизни уже начиная с пяти лет. Говорите с ними, обсуждайте их дела, они должны чувствовать, что вы их любите, что их жизнь интересна вам. Им очень важны ваша любовь и принятие.

Любую проблему гораздо проще предотвратить, чем потом решать. Возраст 8-10 лет очень важен, и чтобы не получить проблемы в будущем, в переходном возрасте, обратите внимание на своего тинейджера именно сейчас.