В Тульском музее самоваров появится «космический» пряник

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин передал первому заместителю губернатора — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину пряник, который в течение 17 дней путешествовал в космическом пространстве.

«Первый космический тульский пряник» — это совместный проект правительства Тульской области, Госкорпорации «Роскосмос» и кондитерской фабрики «Ясная Поляна». На прянике изображен еще один символ региона — самовар, стилизованный под спутник, устремляющийся к звездам. Дизайнеры и технологи кондитерской фабрики в кратчайшие сроки изготовили деревянную форму для выпечки 140-граммового лакомства.

Пряник полностью ручной работы, по традиции тульских мастеров он содержит натуральный мёд и фруктовую начинку.

22 августа пряник отправился на борт Международной космической станции в составе груза корабля «Союз МС-14». Свидетелями этого исторического события стали тульские студенты Сергей Кузнецов и Анна Курдюкова, которым выпала честь наблюдать за запуском ракеты-носителя. На борту МКС пряник встретили Герои России, космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Алексей Овчинин. В начале сентября сладкий груз вернулся на землю, а сегодня был доставлен в Тулу.

- До этого наш традиционный бренд уже был включён в бортовое меню «Аэрофлота». Теперь он взял новую высоту — уже космическую. Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание продвижению тульских брендов. Мы с большой гордостью принимаем пряник, побывавший на орбите. Он займет достойное место в Музее самоваров, — подчеркнул первый заместитель губернатора.

Валерий Шерин поблагодарил всех кто был причастен к этому полету, — Дмитрия Рогозина, сотрудников «Роскосмоса», РКК «Энергия», космонавтов, кондитерскую фабрику.