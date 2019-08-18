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У деревни Севрюково фура улетела в кювет
Фото Сергея Старикова.

У деревни Севрюково фура улетела в кювет

ДТП произошло неподалеку от 167 км трассы М-2.

Под Тулой неподалеку от деревни Севрюково в кювете справа по ходу движения на Москву стоит большегруз «Вольво». По словам водителя грузовика, он ехал в направлении Тулы и неожиданно увидел, что на краю проезжей части стоит легковой автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения, «Вольво» совершил касательный удар с легковушкой, после чего съехал в кювет.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что на 164 км трассы М-2 «Крым» произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген Гольф». В аварии погиб мужчина.

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У деревни Севрюково фура улетела в кювет, Фото: 1
У деревни Севрюково фура улетела в кювет, Фото: 2
У деревни Севрюково фура улетела в кювет, Фото: 3
У деревни Севрюково фура улетела в кювет, Фото: 4
У деревни Севрюково фура улетела в кювет, Фото: 5
У деревни Севрюково фура улетела в кювет, Фото: 6
У деревни Севрюково фура улетела в кювет, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:04 0
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