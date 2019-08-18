Фото Сергея Старикова.
У деревни Севрюково фура улетела в кювет
ДТП произошло неподалеку от 167 км трассы М-2.
Под Тулой неподалеку от деревни Севрюково в кювете справа по ходу движения на Москву стоит большегруз «Вольво». По словам водителя грузовика, он ехал в направлении Тулы и неожиданно увидел, что на краю проезжей части стоит легковой автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения, «Вольво» совершил касательный удар с легковушкой, после чего съехал в кювет.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, ранее Myslo сообщал, что на 164 км трассы М-2 «Крым» произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген Гольф». В аварии погиб мужчина.
Галерея