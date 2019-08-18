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Сотрудники Росгвардии проверяют тульских охотников
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Сотрудники Росгвардии проверяют тульских охотников

Главная цель рейдов — выявление и пресечение фактов браконьерства.

Сотрудники Росгвардии, совместно с ОМОНом и департаментом по охоте проводят в Тульской области масштабные рейды по охотничьим угодьям. 
 
Напомним, 17 августа начался очередной охотничий сезон. В первую очередь, специалисты проверяют у охотников лицензии и разрешительные документы. Обращают внимание и на правила перевозки и хранения огнестрельного оружия.
 
 
За нарушение правил — штраф. Для физических лиц он составляет 4000 рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до 2-х лет с конфискацией оружия.
 
На учете в региональной Росгвардии состоят 33457 жителей Тульской области, которые являются владельцами более 54 тысяч единиц оружия.
 
 
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники Росгвардии проводят профилактические беседы с охотниками о необходимости безопасного обращения с оружием, соблюдении установленных правил охоты и правил оборота с оружием.
 
Данные мероприятия будут проводится на протяжении всего летне-осеннего охотничьего сезона. Управление Росгвардии по Тульской области призывает всех охотников области к соблюдению правил охоты и действующего законодательства в сфере оборота оружия.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:35 +2
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