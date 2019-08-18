В серьезном ДТП на трассе М-2 погиб мужчина
Автоавария произошла неподалеку от Малахово.
Утром 18 августа на 164 км трассы М-2 «Крым» неподалеку от Малахово произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Volkswagen Golf и Nissan Qashqai.
По словам участников ДТП, «Ниссан» двигался в сторону Москвы, а «Фольксваген» — в направлении Тулы. Неожиданно водитель «Гольфа» совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение.
Предполагаемый виновник аварии не смог пояснить корреспонденту Myslo, почему выехал на встречку и просто пожал плечами.
В результате ДТП пассажир «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме того, оба водителя получили различные травмы, но от госпитализации отказались.
Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.