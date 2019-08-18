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В серьезном ДТП на трассе М-2 погиб мужчина
Фото Сергея Старикова.

В серьезном ДТП на трассе М-2 погиб мужчина

Автоавария произошла неподалеку от Малахово.

Утром 18 августа на 164 км трассы М-2 «Крым» неподалеку от Малахово произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Volkswagen Golf и Nissan Qashqai.

По словам участников ДТП, «Ниссан» двигался в сторону Москвы, а «Фольксваген» — в направлении Тулы. Неожиданно водитель «Гольфа» совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Предполагаемый виновник аварии не смог пояснить корреспонденту Myslo, почему выехал на встречку и просто пожал плечами.

В результате ДТП пассажир «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме того, оба водителя получили различные травмы, но от госпитализации отказались.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 1
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 2
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 3
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 4
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 5
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 6
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 7
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 8
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 9
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 10
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 11
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 12
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 13
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 14
Смертельное ДТП на М-2 возле Малахово, Фото: 15
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:52 +4
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