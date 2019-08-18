Администрация Тулы: Размыв Рязанского путепровода не влияет на его работоспособность

Фото Сергея Старикова.

Пресс-служба администрации Тулы прокомментировала это так:

- За несколько дней до происшествия на объекте начались ремонтные работы. По поручению губернатора Алексея Дюмина в настоящее время проводится обследование всех мостовых сооружений города. В результате обследования на Рязанском путепроводе выявили размытие, но в целом состояние путепровода признано удовлетворительным. Выявленную полость закрыли щебнем и асфальтовой срезкой. Обильные осадки накануне привели к нарушению слоёв дорожной одежды мостового сооружения.

После получения информации о размытии администрация города незамедлительно организовала работы по уборке песка с проезжей части, чтобы не допустить перекрытия движения. Регулировать движение на месте специалистам помогали сотрудники ДПС.

Сейчас продолжаются ремонтные работы. Предполагается обустроить новые слои дорожной одежды. Сегодня промоину накроют слоем асфальта, завтра в течение дня восстановят объемы песка вернут на свои места плиты откоса. При проведении ремонта специалисты примут все необходимые меры по укреплению дорожной одежды и восстановлению всех слоев.

В настоящее время мост находится в удовлетворительном состоянии. Размыв не влияет на конструктив и работоспособность сооружения, при проведении работ закрытие не потребуется. Рязанский путепровод будет работать в штатном режиме.