В Тульской области больше недели ищут 20-летнюю девушку

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» разыскивают 20-летнюю жительницу Куркино Наталью Орехову, о местонахождении которой ничего не известно с 26 июля.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза светло-карие, волосы темные до плеч (каре). Предположительно была одета в спортивную кофту черного цвета с белой надписью, тёмно-синие джинсы и красные кроссовки.