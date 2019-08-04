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В Тульской области больше недели ищут 20-летнюю девушку

В Тульской области больше недели ищут 20-летнюю девушку

Жительница села Куркино Наталья Орехова пропала 26 июля.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» разыскивают 20-летнюю жительницу Куркино Наталью Орехову, о местонахождении которой ничего не известно с 26 июля.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза светло-карие, волосы темные до плеч (каре). Предположительно была одета в спортивную кофту черного цвета с белой надписью, тёмно-синие джинсы и красные кроссовки.

Если вы видели эту девушку, звоните по телефонам: 8(953)441-21-12, 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:08 +3
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