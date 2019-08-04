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Алексей Дюмин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Глава региона отметил, что железная дорога становится более комфортной и безопасной для пассажиров.

В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают работники железной дороги. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин адресовал поздравление тульским железнодорожникам:

«Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня железнодорожная отрасль в регионе активно развивается. Совместно с компанией «Российские железные дороги» мы продолжаем улучшать транспортное обслуживание. Железная дорога становится более безопасной и комфортной для пассажиров. Уже построены современные переходы через пути в Новомосковске, Ясногорске, Щекино. И эта работа продолжается.

Улучшается техническое состояние поездов, лучше сохраняются перевозимые грузы. На наших станциях создаются историко-культурные и музейные комплексы. Эти и другие важные для наших жителей достижения – результат напряженной работы и ответственного подхода к своему делу тысяч работников железнодорожной сферы.

Спасибо вам за этот большой и очень важный для всех нас труд. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!»

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сегодня, в 10:06 0
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Алексей Дюмин
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Тульская область

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