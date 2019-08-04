Молодежка «Арсенала» уступила «Тамбову» со счётом 2:0

Дублирующий состав «Арсенала» сыграл со сверстниками из «Тамбова». Стартовые составы команд: «Арсенал»: Миронов, Родинков, Гребенщиков, Иванов, Ильин, Быковский, Мусаев, Куль, Гарастюк, Хлусевич, Сулаквелидзе. «Тамбов»: Сычев, Скрыпников, Салахетдинов, Ермилов, Шурлов, Дворяшин, Мамкин, Архипов, Бадьин, Кабахидзе, Чихрадзе.

Первый тайм закончился со счётом 0:0, а вот во второй половине матча молодым оружейникам не повезло – на 58-й минуте встречи во время контратаки Скрыпникову удалось пробить оборону туляков и отправить мяч в ворота.

Спустя четыре минуты Шурлов забил «Арсеналу» второй гол. За оставшееся время туляки отыграться не смогли. Напомним, «Арсенал» играет с «Тамбовом» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, поскольку домашняя площадка «Тамбова» находится на реконструкции.