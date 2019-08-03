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19-летний парень из Тулы попался на краже аккумуляторов

19-летний парень из Тулы попался на краже аккумуляторов

Похищенные аккумуляторы обнаружены и изъяты.

В дежурную часть отдела МВД по Щёкинскому району с заявлением обратился 46-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что ночью с автомобиля ГАЗ-2705, припаркованного около дома по улице Гагарина, был снят аккумулятор.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками Госавтоинспекции был задержан 19-летний житель Тулы. Его доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От него получены признательные показания. Также молодой человек признался в совершении этой же ночью ещё одной кражи аккумулятора в этом же дворе из другой машины той же марки.

Похищенные аккумуляторы обнаружены и изъяты. По данным фактам проводятся процессуальные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:02 +1
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