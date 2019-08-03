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Алексей Дюмин поздравил жителей Алексина, Узловой и Дубны с Днем города

Алексей Дюмин поздравил жителей Алексина, Узловой и Дубны с Днем города

В эти выходные Алексин, Узловая и Дубна отмечают очередную годовщину со дня основания.

Губернатор Алексей Дюмин направил поздравления жителям, отметив их общий вклад в развитие Тульской области.

В поздравлении дубенцам глава региона отметил, что во многом благодаря жителям района инициативе и активному участию в Дубне возрождаются памятники культуры, ремонтируются социальные учреждения, благоустраиваются места отдыха.

В поздравлении жителям Алексина, губернатор напомнил что недавно город получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Это придаст импульс появлению новых предприятий и созданию рабочих мест. Своим трудолюбием, мастерством, экономическими, культурными и спортивными достижениями алексинцы прославляют свой город.

Поздравляя узловчан, Алексей Дюмин отметил, что Узловая всегда была и остается одним из важнейших промышленных центров Тульской области, а с недавних пор стала еще и одной из ключевых точек экономического роста всего региона.

«Своим трудом, упорством и стремлением участвовать в жизни родного края вы помогаете развиваться не только малой родине, но всей Тульской области», — говорится в поздравлении Алексея Дюмина.

Губернатор пожелал жителям здоровья, удачи, успехов и благополучия.

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