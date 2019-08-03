День пряника в Туле: Большой фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

В этом году фестиваль вошёл в Национальный календарь событий, ведь с каждым годом расширяется география его участников.

3 августа в Тульском кремле состоялся самый сладкий фестиваль лета – «День пряника».

Праздник открыл военный духовой оркестр академии ФСО РФ (г. Орёл).

На территории кремля работала выставка-ярмарка более чем 30 производителей пряников из 14 регионов России. Наряду со знаменитыми тульскими пряниками здесь можно было попробовать имбирные, шоколадные, ванильные пряники из Владимира, Ярославля, Воронежа, Санкт-Петербурга, Архангельска и других российских городов.

Пряничные мастера активно делились секретами изготовления старинного лакомства, проводили пряничные игры, знакомили посетителей с обычаями и обрядами.

На «Дне пряника» можно было увидеть всевозможные пряничные домики – от миниатюрных до громадных, пряничные шашки, домино, картины и скульптурные композиции.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина напомнила, что первый фестиваль «День пряника» прошёл в 2016 году. В этом году фестиваль вошёл в Национальный календарь событий, ведь с каждым годом расширяется география его участников. Растёт и число посетителей фестивальных площадок. Сюда приезжают туристы из различных регионов России.

Сегодня на «Дне пряника» побывали отдыхающие в нашем регионе дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Ребята поучаствовали в различных мастер-классах, посостязались в изготовлении и росписи тульского пряника, отведали традиционные тульские лакомства, посетили концерт участников телепроекта «Голос. Дети».

Вечером на сцене выступили фолк-группа «Сколот» и ВИА «Космос».