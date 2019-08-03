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День пряника в Туле: Большой фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

День пряника в Туле: Большой фоторепортаж

В этом году фестиваль вошёл в Национальный календарь событий, ведь с каждым годом расширяется география его участников.

3 августа в Тульском кремле состоялся самый сладкий фестиваль лета – «День пряника».

Праздник открыл военный духовой оркестр академии ФСО РФ (г. Орёл).

На территории кремля работала выставка-ярмарка более чем 30 производителей пряников из 14 регионов России. Наряду со знаменитыми тульскими пряниками здесь можно было попробовать имбирные, шоколадные, ванильные пряники из Владимира, Ярославля, Воронежа, Санкт-Петербурга, Архангельска и других российских городов.

Пряничные мастера активно делились секретами изготовления старинного лакомства, проводили пряничные игры, знакомили посетителей с обычаями и обрядами.

На «Дне пряника» можно было увидеть всевозможные пряничные домики – от миниатюрных до громадных, пряничные шашки, домино, картины и скульптурные композиции.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина напомнила, что первый фестиваль «День пряника» прошёл в 2016 году. В этом году фестиваль вошёл в Национальный календарь событий, ведь с каждым годом расширяется география его участников. Растёт и число посетителей фестивальных площадок. Сюда приезжают туристы из различных регионов России.

Сегодня на «Дне пряника» побывали отдыхающие в нашем регионе дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Ребята поучаствовали в различных мастер-классах, посостязались в изготовлении и росписи тульского пряника, отведали традиционные тульские лакомства, посетили концерт участников телепроекта «Голос. Дети».

Вечером на сцене выступили фолк-группа «Сколот» и ВИА «Космос».

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День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 1
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 2
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День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 4
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День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 8
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 9
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 10
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 11
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 12
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 13
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 14
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 15
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 16
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День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 33
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 34
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 35
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 36
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 37
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 38
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 39
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 40
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 41
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 42
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 43
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 44
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 45
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 46
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 47
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 48
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 49
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 50
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 51
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 52
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 53
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 54
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 55
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 56
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 57
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 58
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 59
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 60
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 61
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 62
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 63
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 64
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 65
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 66
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 67
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 68
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 69
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 70
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 71
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 72
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 73
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 74
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 75
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 76
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 77
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 78
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 79
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 80
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 81
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 82
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 83
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 84
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 85
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 86
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 87
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 88
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 89
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 90
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 91
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 92
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 93
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 94
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 95
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 96
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 97
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 98
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 99
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 100
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 101
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 102
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 103
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 104
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 105
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 106
День пряника в Туле: Большой фоторепортаж, Фото: 107
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:05 0
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