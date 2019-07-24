Пьяная тулячка устроила ДТП и сбежала, оставив пассажиров умирать в машине

Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано в Суворове».

На женщину-водителя завели дело по статье «Оставление в опасности».

Ранее Myslo писал о серьезном ДТП, которое произошло ночью 28 июня в поселке Черепеть Суворовского района. В данный момент известно, что 34-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-2112, предположительно, пребывая в состоянии опьянения, не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в газовую трубу.

В ДТП погиб 38-летний пассажир, а 27-летняя пассажирка получила различные травмы.

Женщина-водитель скрылась с места ДТП, оставив раненых умирать.

Она не вызвала ни медиков, ни полицейских, чтобы помочь пострадавшим.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в следственном отделе МО МВД России «Суворовский» возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Также на женщину заведено дело по ст. 264 УК РФ.