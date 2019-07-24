Футболисты «Нефтчи» не смогли вовремя вылететь на игру с «Арсеналом»

Фото: az.sputniknews.ru.

По сообщению азербайджанских СМИ, футболисты и тренерский штаб «Нефтчи» не смогли вовремя вылететь в Россию на игру с «Арсеналом». У представителей футбольного клуба рейс из Баку был запланирован на 7.00, однако его в итоге отметили из-за неисправности, обнаруженной в самолете.

Сообщается, что команда в итоге должна была вылететь другим рейсом - в 11.00.

Напомним, что матч Лиги Европы «Арсенал» — «Нефтчи» состоится уже завтра, 25 июля, в 20.00 на Центральном стадионе.