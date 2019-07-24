Фото: az.sputniknews.ru.
Футболисты «Нефтчи» не смогли вовремя вылететь на игру с «Арсеналом»
Рейс задержали на пять часов.
По сообщению азербайджанских СМИ, футболисты и тренерский штаб «Нефтчи» не смогли вовремя вылететь в Россию на игру с «Арсеналом». У представителей футбольного клуба рейс из Баку был запланирован на 7.00, однако его в итоге отметили из-за неисправности, обнаруженной в самолете.
Сообщается, что команда в итоге должна была вылететь другим рейсом - в 11.00.
Напомним, что матч Лиги Европы «Арсенал» — «Нефтчи» состоится уже завтра, 25 июля, в 20.00 на Центральном стадионе.
вчера, в 11:00, 13 1928 5
22 июля, в 15:53, 39 3556 2
22 июля, в 14:50, 6 823 1
21 июля, в 10:06, 15 3442 3
Другие статьи по темам
Место