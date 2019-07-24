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Когда жители будут платить налог на недвижимость по новым расчетам?

Когда жители будут платить налог на недвижимость по новым расчетам?

Об этом рассказал министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев.

В ходе брифинга для СМИ министр рассказал, что завершена кадастровая оценка всех объектов капитального строительства, стоящих на государственном кадастровом учете по состоянию на 1 января 2019 года. Перечень содержит 1 396 884 объекта, в том числе более 650 тысяч – жилые помещения, более 217 тысяч – индивидуальные дома.

Учреждение оценило все объекты, принадлежащие физическим, юридическим лицам или государству – жилые, нежилые, гаражи и машино-места, объекты незавершенного строительства и комплексы недвижимости.

Новая кадастровая оценка вступит в силу 1 января 2020 года, а налог на недвижимость по новым расчетам жители начнут платить в 2021 году.

Руководитель ведомства сообщил, что с 2017 года требования к проведению государственной кадастровой оценки претерпели изменения. Федеральный закон предусматривает применение на всей территории страны единой методики кадастровой оценки, основанной на принципах единообразия и обоснованности. Внедрены принципы публичности и открытости процедур, использования достоверной рыночной информации и соблюдения баланса интересов правообладателей и органов власти.

Преимущество новой системы – наличие одного исполнителя работ, который действует на всех этапах проведения оценки. Определение кадастровой стоимости осуществляет подведомственное министерству имущественных и земельных отношений учреждение «Областное бюро технической инвентаризации».

Подготовка к проведению очередной кадастровой оценки была начата в 2018 году. Кадастровая стоимость объектов недвижимости оценивалась с учетом экономических и социальных факторов - таких как уровень жизни граждан, процент миграции, инфляция, удаленность от центра и др.

По итогам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости составляются промежуточные отчетные документы. Они размещаются в открытом доступе на сайтах БТИ и Росреестра в Фонде данных государственной кадастровой оценки на 60 дней, в то время как ранее на это отводилось всего 20 рабочих дней.

Замечания можно подать лично в БТИ (в том числе в любое его структурное подразделение в районах) почтовым отправлением, электронным документом на адрес электронной почты, на сайте учреждения.

Также организован прием документов в МФЦ и создан сервис на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Тульской области.

На сайте учреждения будет отражаться информация как о пересчете кадастровой стоимости по результатам рассмотрения замечаний, так и о поступивших замечаниях, которые не были учтены (ранее у заявителей не было возможности узнать о приеме замечаний или отказе в их приеме).

На данный момент отчет находится на проверке в Федеральной службе государственной регистрации и картографии, опубликовать его планируется до конца июля.

Телефон горячей линии по вопросам государственной кадастровой оценки: (4872) 24-51-04 (доб. 76-76).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:07 0
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