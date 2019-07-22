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За три дня на тульских дорогах задержаны 54 нетрезвых водителя

За три дня на тульских дорогах задержаны 54 нетрезвых водителя

Полицейские подвели итоги надзорной деятельности за выходные.

С 19 по 21 июля, во время профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудниками тульской Госавтоинспекции были задержаны 54 пьяных водителя.

33 из них привлечены к административной ответственности за пьяное вождение, 18 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а ещё трое оказались злостными нарушителями – ранее их уже ловили нетрезвыми за рулём.

По всем фактам были составлены административные материалы. За езду в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении придётся раскошелиться на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, отправиться на обязательные либо принудительные работы, или провести до двух лет в местах лишения свободы.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +4
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