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В Плавске мужчина пытался переправить в исправительную колонию 20 мобильников
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В Плавске мужчина пытался переправить в исправительную колонию 20 мобильников

Запрещенные предметы он упаковал в пластиковые бутылки и хотел перебросить их на режимную территорию.

В Плавске сотрудники оперативного отдела исправительной колонии строгого режима № 4 пресекли попытку доставки на территорию учреждения крупной партии мобильных телефонов.

На прилегающей к колонии 50-метровой полосе внешней запретной зоны оперативники задержали 26-летнего жителя Узловой. У него изъяли пакет с пластиковыми бутылками, в которых находились 20 мобильных телефонов, 6 зарядных устройств и столько же сим-карт.

По словам задержанного, он собирался перебросить посылку на территории режимного учреждения. В отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ. В исправительной колонии проводится проверка для установления круга лиц, причастных к происшествию.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 +1
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Тульская областьПлавск

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