Где в Туле не будет электричества 23 июля

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

пр-т Ленина, 95,

ул. Обручева, 2,

ул. Немцова, 5-б,

ул. Кирова, 184, 22, 22-а, 24,

ул. Калинина, 79-в,

ул. Ложевая, 131-а, 129 к. 2, 129, 131,

ул. Замочная, 105 г, 105-б, 105-д, 105-е, 105-в,

ул. М. Тореза, 4,

пр-т Ленина, 61, 59,

ул. Дзержинского, 12, 13, 15, 19,

ул. Советская, 71, 73,

ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),

ул. Р. Люксембург, 3,

ул. Тургеневская, 9-31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.),

ул. Советская, 70, 66,

ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),

ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),

ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21-б (нечётн.),

пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),

ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,

ул. Жуковского, 5-11,

ул. Никитина, 5-11, 15-37,

ул. Л. Толстого, 8, 10,

ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),

ул. Чернышевского, 3-18,

ул. Белинского, 2-14 (чётн.).