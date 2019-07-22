новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электричества 23 июля

Где в Туле не будет электричества 23 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 95,
  • ул. Обручева, 2,
  • ул. Немцова, 5-б,
  • ул. Кирова, 184, 22, 22-а, 24,
  • ул. Калинина, 79-в,
  • ул. Ложевая, 131-а, 129 к. 2, 129, 131,
  • ул. Замочная, 105 г, 105-б, 105-д, 105-е, 105-в,
  • ул. М. Тореза, 4,
  • пр-т Ленина, 61, 59,
  • ул. Дзержинского, 12, 13, 15, 19,
  • ул. Советская, 71, 73,
  • ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Р. Люксембург, 3,
  • ул. Тургеневская, 9-31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.),
  • ул. Советская, 70, 66,
  • ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
  • ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),
  • ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21-б (нечётн.),
  • пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
  • ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Жуковского, 5-11,
  • ул. Никитина, 5-11, 15-37,
  • ул. Л. Толстого, 8, 10,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Чернышевского, 3-18,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 −1
Другие статьи по темам
Событие
где отключат светплановые отключения электричествагде в Туле отключат светплановые отключения
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Российские медики назвали продукт, способный победить стресс
Российские медики назвали продукт, способный победить стресс
За три дня на тульских дорогах задержаны 54 нетрезвых водителя
За три дня на тульских дорогах задержаны 54 нетрезвых водителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.