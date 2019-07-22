Где в Туле не будет электричества 23 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 95,
- ул. Обручева, 2,
- ул. Немцова, 5-б,
- ул. Кирова, 184, 22, 22-а, 24,
- ул. Калинина, 79-в,
- ул. Ложевая, 131-а, 129 к. 2, 129, 131,
- ул. Замочная, 105 г, 105-б, 105-д, 105-е, 105-в,
- ул. М. Тореза, 4,
- пр-т Ленина, 61, 59,
- ул. Дзержинского, 12, 13, 15, 19,
- ул. Советская, 71, 73,
- ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
- ул. Р. Люксембург, 3,
- ул. Тургеневская, 9-31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.),
- ул. Советская, 70, 66,
- ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
- ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),
- ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21-б (нечётн.),
- пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
- ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
- ул. Жуковского, 5-11,
- ул. Никитина, 5-11, 15-37,
- ул. Л. Толстого, 8, 10,
- ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
- ул. Чернышевского, 3-18,
- ул. Белинского, 2-14 (чётн.).
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