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В Узловой жителя Липецкой области осудят за поножовщину на стройке
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Узловой жителя Липецкой области осудят за поножовщину на стройке

Обвиняемый нанёс своему знакомому несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.

В Узловой следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Липецкой области, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть.

Как уточняет пресс-служба СУ СК России по Тульской области, днём 12 марта обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртное в бытовке строительного городка в поселке Горьковский.

Между мужчинами произошел конфликт – потерпевший напомнил приятелю о долге, который тот ему не возвращал. «Должник» заявил, что не имеет к этому никакого отношения, а затем схватил нож и нанес собутыльнику несколько ударов.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Следователем проведен весь комплекс необходимых мероприятий, вина фигуранта полностью подтверждена. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

 

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:37 +1
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