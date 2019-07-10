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Погода в Туле 11 июля: дождь с грозой и сильный ветер
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 11 июля: дождь с грозой и сильный ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.  Небольшой, местами умеренный дождь (до 6 мм за сутки), в отдельных районах гроза.

Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – 7-12 градусов, днём – от +16 +21. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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