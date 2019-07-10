В Туле внедорожник после ДТП врезался в магазин

Фото и видео Сергея Старикова

Авария произошла в районе пересечения улиц Мосина и Лейтейзена.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 10 июля, в районе дома № 27 по ул. Мосина столкнулись «ВАЗ» десятой модели и внедорожник Hyundai Tucson.

По словам участников ДТП, обе машины двигались по ул. Мосина к ул. Советской. Внезапно водитель внедорожника решил повернуть направо из крайнего левого ряда.

После касательного столкновения с «Ладой», иномарка въехала в дверь автомагазина. Несмотря на серьёзные механические повреждения транспортных средств, в аварии никто не пострадал.

Окончательную причину и обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.