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В Щекино вор рассчитывал взять деньги, но пришлось брать фрукты
Изображение Marco Roosink с сайта Pixabay

В Щекино вор рассчитывал взять деньги, но пришлось брать фрукты

Мужчину задержали в ту же ночь. Возбуждено уголовное дело.

Ночью в один из щекинских торговых павильонов проник преступник. Для этого злоумышленник, который рассчитывал похитить деньги, отжал рольставни. Однако внутри воришка обнаружил только продававшиеся в торговой точке фрукты.
 
«На подозрительно ведущего себя на ночной улице мужчину обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы. При проверке выяснилась его причастность к краже. Мужчину доставили в отдел МВД для разбирательства. 30-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В рамках расследования полицейские выяснят все детали противоправной деятельности мужчины.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:27 +4
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