В Щекино вор рассчитывал взять деньги, но пришлось брать фрукты

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Мужчину задержали в ту же ночь. Возбуждено уголовное дело.

Ночью в один из щекинских торговых павильонов проник преступник. Для этого злоумышленник, который рассчитывал похитить деньги, отжал рольставни. Однако внутри воришка обнаружил только продававшиеся в торговой точке фрукты.

«На подозрительно ведущего себя на ночной улице мужчину обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы. При проверке выяснилась его причастность к краже. Мужчину доставили в отдел МВД для разбирательства. 30-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В рамках расследования полицейские выяснят все детали противоправной деятельности мужчины.