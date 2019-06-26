На Косой Горе началась совсем новая жизнь

Совсем недавно берега реки зарастали сорной травой (на фото слева), а теперь на этом участке растут 100 молодых сосенок и 200 декоративных кустарников (на фото справа).

Всего несколько лет назад Косая Гора утопала в мусорных свалках, а русло реки Воронки походило на болото.

Сегодня жители говорят, что поселок сильно изменился и у них появилась своя Косогорская набережная. Конечно, ее не сравнить с Казанской набережной в Туле, но и здесь теперь можно прогуляться в выходные, поиграть с малышами на детской площадке и даже заняться рыбалкой…

Алексей Никишин, житель пос. Косая Гора:

Алексей Никишин – Уже 20 лет я живу напротив пляжа на улице Шевченко на Косой Горе. Большой проблемой у нас всегда были несанкционированные мусорные свалки. На берег Воронки и выйти было нельзя — он больше напоминал болото. Мы, жители поселка, не раз обращались в различные инстанции с просьбами привести Косую Гору в порядок. В прошлом году председатель уличного комитета по улице Кудрявцевской Галина Гавриловна Жаворонкова предложила направить обращение депутату Государственной Думы Виктору Викторовичу Дзюбе. Сомневались мы, конечно, сначала. Но сейчас очень благодарны Галине Гавриловне за ее инициативу, потому что результат превзошел все наши ожидания.



Обращение жителей Косой Горы парламентарий Виктор Дзюба сразу поддержал.



Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы:

Виктор Дзюба – Родился и вырос я здесь, на Косой Горе. И считаю, что надо возвращать долги своей исторической родине. Тем более что сейчас Косая Гора — это еще и мой избирательный округ. 2017 год Президент РФ Владимир Путин объявил Годом экологии. И очень символично, что в поселке началась борьба с незаконной организацией канализационных сливов в реку Воронку. Благодаря совместной конструктивной работе правительства Тульской области, администрации города Тулы, управления по Привокзальному территориальному округу, управления МЧС России по Тульской области и Центра ГИМС регионального МЧС, а также активных жителей поселка были обнаружены и ликвидированы незаконные врезки в канализацию с выходом в Воронку: более 10 труб диаметром от 150 до 500 мм. Как выяснилось, слив производили из домов Дачного переулка, улиц Кудрявцевской и Шевченко.



– Я удивляюсь людям, которые сливают канализацию в реку. Ведь река протекает рядом с детскими оздоровительными лагерями, общественным пляжем, в ней купаются взрослые и дети, в том числе дети этих людей, — сетует Виктор Дзюба. — В этом году вместе с общественниками мы обязательно продолжим начатую работу по выявлению незаконных выводов канализации в Воронку и их ликвидации. Убежден, что мы должны серьезно относиться к своим поступкам сегодня и задумываться над тем, что мы оставим нашим потомкам. И я благодарю руководство Тульской области за поддержку, внимание к проблемам туляков, заботу о будущем региона и его жителей.



К благоустройству Косой Горы Виктор Дзюба привлек в качестве спонсора завод «Мехмаш» — тульское предприятие, известное своей благотворительной и социальной деятельностью. Совместными усилиями, вложив более 2,5 млн рублей собственных средств, они провели очистку русла реки Воронки от канализационных отходов и мусора.



Жители рады переменам в поселке и сами готовы поддержать начатые изменения, внести свой вклад в благоустройство родной Косой Горы.

Александр Швыков, генеральный директор завода «Мехмаш»:

Александр Швыков – Сложившаяся на тот момент на Косой Горе неблагоприятная экологическая ситуация вызывала серьезную обеспокоенность у жителей. Тем более что поселок Косая Гора располагается вблизи музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». И природа этих мест — это наследие, которое мы передадим нашим детям и внукам. Я не мог остаться в стороне. Убежден, что забота об экологии, сохранение нашей природы — важная задача для каждого человека и тем более для каждого предприятия.

Силами «Мехмаша» был наведен порядок на месте бывшей свалки в районе пляжа. На берегу реки было высажено около 100 саженцев сосен и 200 саженцев декоративных кустарников, в том числе барбариса, шиповника и боярышника, образующих теперь небольшой сквер, а также установлен детский игровой комплекс.

Предпринятые меры и проведенные работы благоприятно отразились и на экосистеме реки.



Косая Гора. Активисты поселка вместе с администрацией выявили и ликвидировали незаконные врезки в канализацию с выходом в Воронку: более 10 труб диаметром от 150 до 500 мм!

Ирина Гольцова, жительница п. Косая Гора:

Ирина Гольцова – Можно сказать, что реки у нас и не было. Болото было и мухи. А сейчас у нас есть своя набережная. Рыба снова начала размножаться, и даже дикие утки здесь вывели потомство. Такого давно не было…



Дмитрий Афоничев, первый заместитель генерального директора завода «Мехмаш»:

Дмитрий Афоничев – На нашем предприятии действует правило: доводить начатое до конца. Поэтому мы не ограничились только благоустройством прибрежной территории. Мы установили специальный домик на воде для диких уток, а также закупили более пяти тысяч мальков карпа и толстолобика и выпустили их в реку. Уверен, что люди не будут вылавливать мальков и дождутся, пока они подрастут.

Золотое правило «Мехмаша» и ответственное отношение к своей малой родине депутата Госдумы Виктора Дзюбы помогли решить еще одну давнюю проблему жителей Косой Горы.



Вот так выглядела переправа через исток Воронки еще год назад.

Люди неоднократно говорили о необходимости ремонта моста через ручей, впадающий в Воронку. Косогорцы рассказывали, что долгое время здесь был железный понтон, по которому жители переходили на другой берег, но его похитили и сдали на металлолом за деньги жители одного из домов Дачного переулка…



Теперь к домам косогорцев ведет красивый и надежный пешеходный мостик.

Галина Жаворонкова, старшая по улице Кудрявцевской п. Косая Гора:

Галина Жаворонкова – Вместо понтона для перехода через ручей положили старые бревна, но ходить по ним стало просто опасно… Мы решили обратиться за помощью к депутату Государственной Думы Виктору Дзюбе. И депутат помог. Новый современный мост появился здесь в короткие сроки.



Виктор Дзюба:

– Косогорцы неоднократно жаловались на плохое состояние старого моста и просили оказать содействие в его ремонте или замене. Для оказания помощи в решении важного для жителей поселка вопроса мною, за счет личных средств, был построен новый мост. Большую поддержку в решении этой проблемы оказал и тульский завод «Мехмаш».

Я очень благодарен руководству предприятия за то, что оно с готовностью откликнулось на мою просьбу помочь жителям Косой Горы. Была оказана большая спонсорская и техническая помощь для решения многих социально значимых для косогорцев вопросов.



Речка может стать украшением любого населенного пункта, особенно если в ней есть рыба и водится водоплавающая птица. На фото — запуск мальков в Воронку.



Дмитрий Афоничев:

– Мост был установлен с соблюдением всех норм, с использованием качественных современных материалов и с учетом возможности прохождения под ним маломерных судов. Мы сделали все возможное, чтобы новый мост был удобен для косогорцев. В том числе, мы предусмотрели возможность проезда по мосту для людей с ограниченными возможностями и прохода с детскими колясками.



Вадим Кутало, житель п. Косая Гора:

– Произошедшие перемены очень радуют. Стало уютнее, чище. Мы и сами рады под­держать начатые изменения, внести свой вклад в благоустройство родного поселка.



Новая детская площадка в частном секторе поселка Косая Гора.

Алексей Логвиненко, житель п. Косая Гора:

– Конечно, нам нравятся эти изменения. Приятно выйти на берег реки, можно рыбу половить, отдохнуть с семьей. А еще захотелось самим заняться благоустройством территории вокруг своего дома.

Галина Жаворонкова:

– Сейчас у нас на Косой Горе просто началась новая жизнь!

Мы очень благодарны Виктору Викторовичу Дзюбе за все, что он делает для Косой Горы и для жителей: за уборку снега зимой уже в один год, за проведение освещения и установку столбов с фонарями в Дачном переулке и на улице Шевченко, за внимание к проблемам косогорцев и, конечно, за прекрасно благоустроенную территорию на берегу реки Воронки!

Косая гора в цифрах

18 тысяч туляков живут в поселке Косая Гора.



133 года назад близ деревни Судаково начали строить металлургический завод. Он стал градообразующим для поселка. Судаковский чугуноплавильный завод (а именно так КМЗ назывался почти полтора века назад) начал свою работу 8 мая 1897 года.

6 кинофильмов и сериалов снимали в поселке Косая Гора: сериал «Парни из стали», кинофильмы «Сохранившие огонь», «Евдокия», «Чудо», «Степные волки».



47 дней, с 29 октября по 14 декабря 1941 г., поселок был в оккупации. Бои в этих местах шли кровопролитные. И в память об этом в поселке есть несколько памятников.