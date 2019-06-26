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Тульский «парфюмер» попался полиции
Изображение xbqs42 с сайта Pixabay

Тульский «парфюмер» попался полиции

Мужчине 31 год и ранее он уже был судим.

Полицейские задержали подозреваемого в двух кражах парфюмерной продукции из супермаркета. Предполагается, что на счету злоумышленника не менее двух указанных выше преступлений. В торговом зале мужчина брал дезодоранты, прятал их на себе и выходил из магазина.
 

«При просмотре записей камер видеонаблюдения удалось установить факты противоправных деяний и выяснить личность подозреваемого. 31-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном. Сейчас полицейские областной столицы выясняют все детали его незаконной деятельности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:00 +1
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