Тульский «парфюмер» попался полиции

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Мужчине 31 год и ранее он уже был судим.

Полицейские задержали подозреваемого в двух кражах парфюмерной продукции из супермаркета. Предполагается, что на счету злоумышленника не менее двух указанных выше преступлений. В торговом зале мужчина брал дезодоранты, прятал их на себе и выходил из магазина.

«При просмотре записей камер видеонаблюдения удалось установить факты противоправных деяний и выяснить личность подозреваемого. 31-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном. Сейчас полицейские областной столицы выясняют все детали его незаконной деятельности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.