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С престарелой тулячки «сняли порчу» за 100 тысяч рублей

С престарелой тулячки «сняли порчу» за 100 тысяч рублей

Мошенники воспользовались доверчивостью 81-летней женщины.

Накануне в Туле жертвой мошенничества стала 81-летняя пенсионерка. По словам женщины, к ней на улице подошли две незнакомки и запугали «порчей». «Гадалки» заявили, что могут снять сглаз, но для этого нужно 100 тысяч рублей. Доверчивая бабушка сходила домой и принесла деньги. Для завершения ритуала, по словам «экстрасенсов», женщине нужно было встретиться с ними в том же месте. Естественно, в указанный день аферистки не пришли.

Пенсионерка обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Полицейские устанавливают личности местонахождения злоумышленников.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не вестись на уловки мошенников. Как распознать обман, читайте в специальной статье Myslo здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:41 +3
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