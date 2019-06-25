В Туле следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки при пожаре

Фото и видео Сергея Старикова.

Известно, что 99-летняя женщина жила одна и несколько раз в неделю ее навещал соцработник.

Следственный отдел по Пролетарскому району г. Тулы СУ СК РФ по ТО проводит процессуальную проверку по факту гибели пенсионерки во время пожара в доме №7-а по ул. Шухова.

На данный момент установлено, что пенсионерка жила в квартире одна и несколько раз в неделю ее навещал соцработник. При осмотре на теле погибшей не обнаружено видимых признаков насильственной смерти.

Следователь провел осмотр места происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу тела потерпевшей. Кроме того, опрошены женщина — социальный работник, а также соседка, которая вызвала пожарных.

Анна Киреечева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области – В результате проведенного осмотра места происшествия установлено, что входная дверь в квартиру была закрыта изнутри, каких-либо повреждений не имеет. Производство проверочных мероприятий продолжается. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, днем 25 июня в доме №7-а по ул. Шухова на втором этаже загорелась квартира. На месте происшествия работали два пожарных расчета и автолестница. Огнеборцы проникли в квартиру, вскрыв входную дверь, а также через балкон по приставной лестнице.

При тушении пожара на кухне была обнаружена, по уточненным данным, 99-летняя хозяйка квартиры без признаков жизни. На теле женщины есть повреждения от огня.

Также в квартире обгорела мебель.

По слова очевидцев, пожарных вызвали соседи по подъезду, которые почувствовали запах дыма.