Фото и видео Сергея Старикова.
В Туле следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки при пожаре
Известно, что 99-летняя женщина жила одна и несколько раз в неделю ее навещал соцработник.
Следственный отдел по Пролетарскому району г.
Тулы СУ СК РФ по ТО проводит процессуальную проверку по факту гибели пенсионерки во время пожара в доме №7-а по ул. Шухова.
На данный момент установлено, что пенсионерка жила в квартире одна и несколько раз в неделю ее навещал соцработник. При осмотре на теле погибшей не обнаружено видимых признаков насильственной смерти.
Следователь провел осмотр места происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу тела потерпевшей. Кроме того, опрошены женщина — социальный работник, а также соседка, которая вызвала пожарных.
Анна Киреечева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области
– В результате проведенного осмотра места происшествия установлено, что входная дверь в квартиру была закрыта изнутри, каких-либо повреждений не имеет. Производство проверочных мероприятий продолжается. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, днем 25 июня в доме №7-а по ул. Шухова на втором этаже загорелась квартира. На месте происшествия работали два пожарных расчета и автолестница. Огнеборцы проникли в квартиру, вскрыв входную дверь, а также через балкон по приставной лестнице.
При тушении пожара на кухне была обнаружена, по уточненным данным, 99-летняя хозяйка квартиры без признаков жизни. На теле женщины есть повреждения от огня.
Также в квартире обгорела мебель.
По слова очевидцев, пожарных вызвали соседи по подъезду, которые почувствовали запах дыма.
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