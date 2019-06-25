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В Каменском районе Тульской области загорелся молокозавод
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В Каменском районе Тульской области загорелся молокозавод

С огнем боролись восемь пожарных расчетов.

Днем 25 июня на ул. Тихомирова в селе Архангельское Каменского района загорелось здание молокозавода. По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера Единой службы спасения 112 в 15.06.
 
«По прибытии на место происшествия в 15.07 пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 15.24. Пострадавших нет, в результате происшествия сгорела кровля здания», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человека и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:17 +1
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