В Каменском районе Тульской области загорелся молокозавод

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

С огнем боролись восемь пожарных расчетов.

Днем 25 июня на ул. Тихомирова в селе Архангельское Каменского района загорелось здание молокозавода. По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера Единой службы спасения 112 в 15.06.

«По прибытии на место происшествия в 15.07 пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 15.24. Пострадавших нет, в результате происшествия сгорела кровля здания», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человека и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.