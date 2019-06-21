1001 способ мошенничества: как уберечься от аферистов

Иллюстрация: vkonline.ru.

На какие только уловки не идут мошенники, чтобы украсть ваши деньги. Myslo рассказывает про самые популярные способы «разводов».

О том, что мошенники у кого-то списывают с банковской карты огромные суммы, мы каждый день читаем из новостей. На удочку аферистов попадаются люди абсолютно разного возраста и социального статуса. В чем причина? В банальной доверчивости и невнимательности людей.

О наиболее распространенных схемах мошенничества журналистам на брифинге рассказал заместитель начальника — начальник полиции УМВД России по городу Туле Олег Скубаренко.

Олег Скубаренко - Эта проблема актуальна не только для Тульской области, но и по всей Российской Федерации. Мы сделали анализ за последние пять лет — с 2014 года в регионе количество случаев мошенничества возросло более чем в два раза, на 128%.

По словам Олега Олеговича, полиция постоянно предупреждает граждан об аферистах, эту информацию публикуют и СМИ. Myslo также неоднократно писал статьи на эту тему.

- Преступники не сидят на месте, выдумывая способы всё изощреннее. На сегодняшний день самый актуальный вид мошенничества, с которым мы сталкиваемся, это электронный, связанный с интернетом. Практически у всех граждан хранятся деньги на банковской карточке, — рассказывает Олег Скубаренко.

Как действуют мошенники: звонят людям, представляясь работниками службы безопасности одного из банков. Говорят, «с вашей карточкой происходят подозрительные действи»я. Человек начинает нервничать за свои сбережения и выдает всю требуемую информацию «банковскому работнику»: номер на тыльной стороне, три цифры на обороте, пин-код, пароли и т. д. Сам того не ведая, человек «дарит» преступнику свои деньги…

- Если раньше на эти уловки велись граждане пожилого возраста, то сейчас большинство жертв — молодые, чаще девушки.

Запомните: называть постороннему человеку вы можете только номер на лицевой стороне карты.

Вся остальная информация не нужна никому, даже работнику банка. Если ваш собеседник начал выяснять дополнительные реквизиты, просит сообщить пароль, который пришел на телефон, немедленно завершайте разговор.

Преступники также поджидают своих жертв на сайтах частных объявлений.

- Например, люди покупают на какой-либо товар в интернете, переводят деньги на карточку продавцу и тот пропадает. Или когда человек продает продукцию, преступник спрашивает у него номер карты, другие реквизиты. В итоге «покупатель» получает доступ к вашим деньгам.

Еще один вид мошенничества — когда преступники приходят к пенсионерам домой под видом соцработников. И здесь схема стара, как мир: «Вы что, газет не читаете? Правительство же выпустило новое постановление. Надо поменять деньги!» Пожилые люди доверчиво достают свои сбережения из закромов и меняют на билеты банка приколов. Либо пока один «работник соцслужбы» заговаривает пенсионера, другой ищет его деньги в квартире. Здесь, как правило, попадаются люди, которым глубоко за 70 лет.

- В этом году мы поймали три группы таких преступников. Это все представители цыганского этноса, приезжающие к нам из других регионов. Их в обиходе называют гастролерами.

Помните, что если к вам или вашим пожилым родственникам пришли с предложением поменять деньги или переписать номера купюр, выставляйте вон таких людей. То же самое касается и соцработников или газовщиков — всегда спрашивайте у них документы. Если всё равно сомневаетесь, позвоните в их контору.

Кстати, МВД выступило с инициативой в Госдуму, чтобы ограничили схожесть печатной продукции банка приколов с настоящими купюрами или запретить их вообще.

Часто бывает, когда преступники звонят в вечернее или ночное время и говорят: «Мам/бабушка, я попал в ДТП/сбил человека/у меня большие проблемы, срочно нужны деньги». Мошенники, по сути, искусные психологи и знают, на что надавить. Поэтому они, узнав реакцию собеседника, начинают им манипулировать. Испуганные родственники, растерявшись, верят звонившему и бегут переводить деньги или отдают курьеру.

Если вам позвонили с таким заявлением, не теряйтесь, сразу же перезвоните указанному родственнику и проверьте информацию.

Еще один вид мошенничества — «На вас порча, вас сглазили! Вы можете скоро умереть». Такие преступники обладают хорошими гипнотическими навыками и подходя к своей жертве на улице, сразу пытаются установить с ней зрительный контакт. Потерпевшие признаются, что в этот момент понимают, что их дурят, но ничего с собой сделать не могут, полностью подчиняются требованиям «гадалки».

Здесь важно постараться отвести взгляд и привлечь к себе внимание окружающих: кричать, звать на помощь.

Не стоит забывать и про фирмы, которые навязывают тулякам покупку разных товаров — электронных счетчиков, газоанализаторов — по запредельным суммам. Как правило, такая продукция стоит раза в 2−3 ниже, чем ее предлагают «специалисты». Эти люди, обычно, обманным путем заставляют жителей купить товар, угрожая санкциями со стороны государства. Постарайтесь самостоятельно не принимать решение, лучше такие покупки обсуждать с семьей и вместе проверить информацию, которую вам предоставили.

статистика

За пять месяцев в Туле зафиксировано 284 факта случаев мошенничества. Наибольшее количество совершено на территории Советского и Центрального районов. Установлено 35 преступников, практически все — жители других регионов.

Помните, что полиции сложно отследить телефонных мошенников. Они, в основном, переводят украденные деньги на электронные счета, которые открыты за пределами России. Недавно тульская полиция нашла след мошенника в Германии, на сайте анонимных смс. Но дальше след оборвался…

комментарий психолога

Психолог Анжела Харитонова рассказывает, как не попасться на уловки мошенников:

- Во-первых, надо понимать, что мошенники играют на каких-то ваших благих чувствах: порядочности, ответственности, жалости, на беспокойстве за ваших родственников. Но вам в разговоре с любым незнакомым человеком, который от вас что-то хочет, нужно включить прежде всего разум и трезвый взгляд на вещи, а также здоровый цинизм. Часто случается, что играют совсем не на благих чувствах, а наоборот — на жадности, на желании халявы и так далее. Будьте реалистами, никто не будет подходить к незнакомым людям и раздавать бонусы, деньги, выигрыши… Во-вторых, нужно понимать, что такие люди умеют гипнотизировать вас. Используется много простых, но эффективных приемов: определенный голос, вкрадчивый взгляд в глаза, называют ваше имя, улыбаются, делают вид, что очень хорошо понимают ваши чувства и т. д. Если вы чувствуете что волей-неволей поддаетесь этому состоянию, есть хорошая методика противостояния — разрыв контакта. Скажите что-нибудь невпопад, совсем не в тему, что-то неожиданное. Не отвечайте на вопросы человека, особенно такие элементарные, которые подразумевают почти стопроцентный ответ «да». Это вопросы, которые вас затягивают в ситуацию, и повышают ваше желание ответить утвердительно на все последующие. Не бойтесь показаться невежливыми, если человек навязывает что-то вам, вы имеете полное право отказать без объяснений. Не оправдывайтесь и не отвечайте на вопрос, почему.

кстати

Редакция Myslo наткнулась в соцсетях на интересный способ защиты от мошенников.

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