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В Туле у машины на ходу взорвался газовый баллон
Фото: стоп-кадр видео.

В Туле у машины на ходу взорвался газовый баллон

Происшествие запечатлел видеорегистратор очевидца.

На Калужском шоссе в Туле у легкового автомобиля взорвался газовый баллон. Момент происшествия запечатлел видеорегистратор очевидца.
 
На кадрах видно, что в направлении от города следует машина и внезапно сзади нее появляется облако пыли, а в стороны разлетаются обломки. Затем на дороге появляется газовый баллон, из вентиля которого выходит содержимое.
 

Предположительно, происшествие произошло днем 30 мая. Информации о пострадавших не поступало.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:39 +13
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