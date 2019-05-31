В Туле у машины на ходу взорвался газовый баллон

Фото: стоп-кадр видео.

На Калужском шоссе в Туле у легкового автомобиля взорвался газовый баллон. Момент происшествия запечатлел видеорегистратор очевидца.

На кадрах видно, что в направлении от города следует машина и внезапно сзади нее появляется облако пыли, а в стороны разлетаются обломки. Затем на дороге появляется газовый баллон, из вентиля которого выходит содержимое.

Предположительно, происшествие произошло днем 30 мая. Информации о пострадавших не поступало.