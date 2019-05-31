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Туляки смогут открыть банковский вклад с помощью голоса
Фото pixabay.com.

Туляки смогут открыть банковский вклад с помощью голоса

Банки предлагают клиентам получать услуги, не выходя из дома.

Система удаленной идентификации потребителей финансовых услуг активно заработала в Тульской области. Предоставив один раз свои биометрические данные (запись голоса, изображение лица) в отделении банка, можно будет получать банковские услуги удаленно.

Сегодня в стране более 5 тысяч отделений 139 банков осуществляют сбор биометрических данных с клиентов. В Туле такую услугу оказывают 30 офисов от 11 банков. Пройти первичную идентификацию в нашем регионе также можно в Новомосковске (9 офисов двух банков). Выбрать для себя удобное место для сдачи биометрии можно на специальной карте точек банковского обслуживания, разработанной Банком России.

Процедура достаточно проста: сотрудник банка на основании проверки паспортных данных и СНИЛС регистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе. Если есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то используют ее.

В дальнейшем человек сможет дистанционно получить банковскую услугу (оформить кредит, открыть счет или вклад). Причем в любом банке, входящем в систему удалённой идентификации. Для этого ему нужно будет подтвердить свои данные с помощью смартфона или компьютера с камерой и микрофоном. Обратите внимание: процедура для пользователя является бесплатной и будет осуществляться только с согласия клиента. При этом возможность получения услуги традиционным способом — в офисе банка — сохранится.

«Механизм удаленной идентификации защищен в соответствии с самыми высокими государственными стандартами безопасности. Можно взломать электронную почту, узнать ПИН-код от карты, биометрия же является более совершенной системой защиты денег. Мошенники не могут украсть ни ваш голос, ни изображение вашего лица», — отмечает Дмитрий Новиков, управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

До конца 2019 года 100% банков и их подразделений должны предоставлять услуги по удаленной идентификации.

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