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В Туле очевидцев нападения на полицейского ищут в общественном транспорте

В Туле очевидцев нападения на полицейского ищут в общественном транспорте

Видео с остановкой автобуса №28 прислал один из пассажиров.

Автобус, ехавший с Косой Горы в Пролетарский район в районе 10.45 остановили полицейские на ост. «Р. Зорге». Перепуганные пассажиры, спешившие по своим делам, были возмущены вынужденной задержкой общественного транспорта.

Пассажирам объяснили, что после опроса возможных свидетелей преступления, совершенного на Косой Горе,  автобус проследует далее по маршруту. До окончания же никого из автобуса не выпускали. Пассажиров такое положение дел не устроило: все как один возмущались, что могут опоздать в больницу, на учебу и т. д.

В итоге опрошен был только водитель. Примерно через 15 минут автобус продолжил движение по маршруту. 

Напомним, около 9 утра сегодня, 24 мая, на Косой Горе в Туле у пункта приема лома неизвестные напали на сотрудника полиции. По имеющейся в распоряжении редакции информации, по подозрению в совершении преступления разыскивают нескольких человек, которые могут передвигаться на «ВАЗ-2112». На данный момент неизвестно, из какого оружия стреляли злоумышленники. 

Сотрудник полиции госпитализирован.
 
«Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление и обнаружение причастных к происшествию и выяснение всех обстоятельств случившегося», – сообщает пресс-служба ведомства.
 
Также в ведомстве отметили, что появившаяся в сети информация о том, что у пострадавшего было похищено табельное оружие, не соответствует действительности. Как и количество пострадавших: некоторые СМИ сообщают о двух – эта информация не также не соответствует фактической.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:03 +3
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