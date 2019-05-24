В Туле преступники отобрали у полицейского оружие и выстрелили: Подробности дерзкого нападения

Следственным отделом по Привокзальному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«По предварительным данным, утром 24 мая 2019 года неустановленные лица, находясь около дома 45 по Орловскому шоссе пос. Косая Гора г. Тулы, завладели табельным оружием сотрудника полиции, из которого произвели в него несколько выстрелов. В настоящее время потерпевший госпитализирован», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По неофициальной информации, преступники расстреляли полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Две пули попали стражу порядка в грудь, также он получил ранения ног и руки.

Предположительно, злоумышленников было трое. Они скрылись с места на ВАЗ-2112 серебристого цвета, объявлен план «Сирена». Задействованы подразделения сил специального назначения Управления Росгвардии по Тульской области. Боевая спецтехника утром выехала в поселок Косая Гора.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей следственного управления, сотрудники полиции, руководители следственного управления и начальник УМВД России по Тульской области, эксперты.



Проводится осмотр места происшествия, допросы свидетелей и очевидцев произошедшего, изъятие предметов, имеющих доказательственное значение, сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск причастных лиц.