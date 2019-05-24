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Паки, паки... иже херувимы: Проверь себя на знание славянского

Паки, паки... иже херувимы: Проверь себя на знание славянского

Тест Myslo ко Дню славянской письменности и культуры.

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия.

Праздник придумали в Болгарии еще в XIX веке, затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. Сейчас Дню славянской письменности посвящают научные форумы, фестивали, выставки и концерты.

Мы же отметим это замечательный день тестом-проверкой. Поехали?

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:02 +6
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