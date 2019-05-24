Паки, паки... иже херувимы: Проверь себя на знание славянского
Тест Myslo ко Дню славянской письменности и культуры.
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия.
Праздник придумали в Болгарии еще в XIX веке, затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. Сейчас Дню славянской письменности посвящают научные форумы, фестивали, выставки и концерты.
Мы же отметим это замечательный день тестом-проверкой. Поехали?
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