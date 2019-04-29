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В узловском магазине мужчина с ножом напал на продавца
Фото: vk.com/uzlovaya_gossip

В узловском магазине мужчина с ножом напал на продавца

Пострадавшая госпитализирована, за ее жизнь борются медики.

Как сообщают очевидцы, в одном из магазинов на ул. Пушкина в Узловой вооруженный ножом мужчина напал на женщину-продавца. Подозреваемый нанес своей жертве несколько ножевых ранений.
 

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавшая госпитализирована, медики пытаются спасти ей жизнь.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:44 +3
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