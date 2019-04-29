В узловском магазине мужчина с ножом напал на продавца

Фото: vk.com/uzlovaya_gossip

Пострадавшая госпитализирована, за ее жизнь борются медики.

Как сообщают очевидцы, в одном из магазинов на ул. Пушкина в Узловой вооруженный ножом мужчина напал на женщину-продавца. Подозреваемый нанес своей жертве несколько ножевых ранений.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавшая госпитализирована, медики пытаются спасти ей жизнь.