ДТП с шестью погибшими в Домодедово: трое детей остались сиротами

Пока не станет ясно, кто оформит опеку, дети живут у двоюродного дяди.

Утром 4 апреля в районе Домодедово Московской области произошло страшное ДТП . На 65-м км трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes Vito из Тульской области врезался в фуру Scania. Погибли шестеро жителей Донского и еще двое, в том числе несовершеннолетняя девочка, пострадали.

Среди погибших - многодетная мать-одиночка Ольга Чертыковцева. Трое ее детей - 10-летняя дочь и двое сыновей 16 и 20 лет в то утро остались сиротами. Старший сын Ольги Борис Тыщенко учится в военном училище в Санкт-Петербурге, поэтому сейчас дети живут у двоюродного дяди. До тех пор пока не станет ясно, кому из родственников позволят оформить опеку. Борис хотел сделать это сам, но в администрации объяснили: нельзя, пока он на гособеспечении.

Ольге был всего 41 год, - поделилась с корреспондентом Myslo двоюродная сестра погибшей Марина Карпунина. - Она была для детей всем! В то утро она вместе с коллегой ехала на работу в Московскую область. А теперь у детей остались только тети и дяди.

Как рассказала Марина Карпунина, погибший водитель микроавтобуса давно занимался перевозками в Москву.

Марина Карпунина - Люди из Донского и микрорайона Руднев созванивались с ним по телефону. Рано утром он выезжал и люди с ним ехали на работу и, может быть, он их вечером забирал. То есть, все по договоренности.

по данным Ространснадзора, водитель попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса был частным лицом и занимался нелегальной перевозкой, дублируя маршрут легального перевозчика «Тула — Москва». Напомним, ранее сообщалось : следствие проверяло информацию о том, что водитель микроавтобуса использовал сервис BlaBlaCar и регулярно проводил перевозки по маршруту «Тула – Москва». Кроме того,, водитель попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса был частным лицом и занимался нелегальной перевозкой, дублируя маршрут легального перевозчика «Тула — Москва».

Сейчас жители микрорайона Руднев собирают посильную материальную помощь родственникам и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии. Помощь оказывается и со стороны местных и районных властей. По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, губернатор Алексей Дюмин поручил обеспечить всю необходимую помощь семьям погибших и максимально позаботиться о детях, потерявших родителей в этом страшном ДТП:

«Мы поддерживаем связь с родственниками и готовы при необходимости предоставить воспользоваться возможностями социальных и медицинских служб», - прокомментировала Марина Левина.

Если вы хотите помочь детям Ольги Чертыковцевой, это можно сделать переводом на карту Сбербанка 2202 2008 2400 7981, получатель Борис Олегович Т. (старший сын).