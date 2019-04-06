ДТП с шестью погибшими в Домодедово: трое детей остались сиротами
Пока не станет ясно, кто оформит опеку, дети живут у двоюродного дяди.
Утром 4 апреля в районе Домодедово Московской области произошло страшное ДТП. На 65-м км трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes Vito из Тульской области врезался в фуру Scania. Погибли шестеро жителей Донского и еще двое, в том числе несовершеннолетняя девочка, пострадали.
Среди погибших - многодетная мать-одиночка Ольга Чертыковцева. Трое ее детей - 10-летняя дочь и двое сыновей 16 и 20 лет в то утро остались сиротами. Старший сын Ольги Борис Тыщенко учится в военном училище в Санкт-Петербурге, поэтому сейчас дети живут у двоюродного дяди. До тех пор пока не станет ясно, кому из родственников позволят оформить опеку. Борис хотел сделать это сам, но в администрации объяснили: нельзя, пока он на гособеспечении.
Ольге был всего 41 год, - поделилась с корреспондентом Myslo двоюродная сестра погибшей Марина Карпунина. - Она была для детей всем! В то утро она вместе с коллегой ехала на работу в Московскую область. А теперь у детей остались только тети и дяди.
Как рассказала Марина Карпунина, погибший водитель микроавтобуса давно занимался перевозками в Москву.
Марина Карпунина
- Люди из Донского и микрорайона Руднев созванивались с ним по телефону. Рано утром он выезжал и люди с ним ехали на работу и, может быть, он их вечером забирал. То есть, все по договоренности.
Напомним, ранее сообщалось: следствие проверяло информацию о том, что водитель микроавтобуса использовал сервис BlaBlaCar и регулярно проводил перевозки по маршруту «Тула – Москва». Кроме того, по данным Ространснадзора, водитель попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса был частным лицом и занимался нелегальной перевозкой, дублируя маршрут легального перевозчика «Тула — Москва».
Сейчас жители микрорайона Руднев собирают посильную материальную помощь родственникам и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии. Помощь оказывается и со стороны местных и районных властей. По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, губернатор Алексей Дюмин поручил обеспечить всю необходимую помощь семьям погибших и максимально позаботиться о детях, потерявших родителей в этом страшном ДТП:
«Мы поддерживаем связь с родственниками и готовы при необходимости предоставить воспользоваться возможностями социальных и медицинских служб», - прокомментировала Марина Левина.
Если вы хотите помочь детям Ольги Чертыковцевой, это можно сделать переводом на карту Сбербанка 2202 2008 2400 7981, получатель Борис Олегович Т. (старший сын).
Напомним, после страшного ДТП в Подмосковье, в котором погибли шесть человек, в правительстве Тульской области состоялось экстренное совещание. По его результатам было решено организовать операцию «Нелегальный перевозчик», которую планируется проводить на протяжении месяца.
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