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Набрали по объявлению: тульская вакансия в ТОПе самых высокооплачиваемых в России

Набрали по объявлению: тульская вакансия в ТОПе самых высокооплачиваемых в России

Рейтинг в профобласти «Высший менеджмент» составил hh.ru на основании размещенных анкет работодателей.

В профобласти «Высший менеджмент» самая высокая конкуренция: на одну вакансию в среднем приходится 10,7 активных резюме. Но и зарплаты такие, за которые стоит побороться. 

Тула попала в ТОП-15 с вакансией «VP PROD», то есть вице-президента или руководителя филиала. Соискатель должен иметь опыт управления структурами от 20 человек (не менее шести лет), уметь создавать, продвигать и развивать продукцию. Для участия в международных проектах необходимо владеть разговорным английским. Отмечается, что VP PROD сможет получить в месяц минимум 400 тысяч рублей, а в среднем около 700 тысяч рублей.

Тульская вакансия заняла вторую строчку. На первой Москва с аналогичной вакансией – «Операционный директор/Генеральный директор». Ему общают платить на руки 500 тысяч рублей в месяц.

В hh.ru отмечают, что средний уровень предлагаемой зарплаты (по всем профобластям в целом) — 42 194 рубля.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:21 +1
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