Набрали по объявлению: тульская вакансия в ТОПе самых высокооплачиваемых в России

В профобласти «Высший менеджмент» самая высокая конкуренция: на одну вакансию в среднем приходится 10,7 активных резюме. Но и зарплаты такие, за которые стоит побороться.

Тула попала в ТОП-15 с вакансией «VP PROD», то есть вице-президента или руководителя филиала. Соискатель должен иметь опыт управления структурами от 20 человек (не менее шести лет), уметь создавать, продвигать и развивать продукцию. Для участия в международных проектах необходимо владеть разговорным английским. Отмечается, что VP PROD сможет получить в месяц минимум 400 тысяч рублей, а в среднем около 700 тысяч рублей.

Тульская вакансия заняла вторую строчку. На первой Москва с аналогичной вакансией – «Операционный директор/Генеральный директор». Ему общают платить на руки 500 тысяч рублей в месяц.